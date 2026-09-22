Tensión en la ONU: Donald Trump dijo que Cuba “caerá” y la delegación de la isla se retiró

Resumen para apurados
- La delegación de Cuba abandonó la Asamblea General de la ONU luego de que Donald Trump declarara que la isla es un "Estado fallido" que pronto caerá.
- Trump afirmó que busca un cambio de régimen liderado por Marco Rubio y acusó a La Habana de coordinar con grupos de izquierda y movimientos radicales en EE. UU.
- El enfrentamiento profundiza las tensiones bilaterales y anticipa una etapa de mayor aislamiento diplomático y presiones económicas contra el gobierno de Díaz-Canel.
El discurso de Donald Trump ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) no pasó desapercibido. El mandatario estadounidense calificó a Cuba como “un Estado absolutamente fallido”, lo que provocó que la delegación de la isla se retirara.
“Es un Estado absolutamente fallido. Está fracasando como nunca antes y caerá”, declaró Trump durante su intervención. En ese momento, los integrantes de la delegación cubana se pusieron de pie y abandonaron el salón central de la ONU, donde se desarrollaban los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno.
Trump habló de un “cambio fundamental” en Cuba
El mandatario estadounidense confirmó que su administración “busca un cambio fundamental en Cuba”, una iniciativa que, según señaló, está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio.
A la vez, Trump acusó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de ser un “régimen comunista” que se encuentra sometido “a la mayor presión a la que se ha visto jamás”. La situación de Cuba ocupó así uno de los pasajes de mayor tensión de su discurso ante la Asamblea General.
ð¥DelegaciÃ³n Cubana se retira durante el discurso de Trump— PolÃtico Latam (@politico_latam) September 22, 2026
Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (@POTUS), sostenÃa que el rÃ©gimen cubano caerÃa, la delegaciÃ³n diplomÃ¡tica de la isla abandonÃ³ la sala de la Asamblea General de la ONU.
âIncapaz de justificar elâ¦ pic.twitter.com/gTNLrAelIq
Las acusaciones de Trump contra Cuba
En sus críticas a la isla, Trump acusó al gobierno cubano de llevar “décadas” coordinándose con redes comunistas y grupos de izquierdas en Estados Unidos.
Entre ellos mencionó al Partido Comunista de Estados Unidos, al grupo Antifa, que designó como una organización terrorista, y al partido de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), la formación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
La salida de la delegación cubana se produjo mientras Trump realizaba sus cuestionamientos al gobierno de La Habana. Reportes publicados tras el discurso confirmaron que los representantes cubanos abandonaron la sala durante sus declaraciones.