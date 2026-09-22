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La Liga Profesional tendrá importantes cambios en 2027: alargue, sedes neutrales y modificaciones en el mercado de pases

El Comité Ejecutivo resolvió mantener el tiempo suplementario desde los octavos de final y estableció que las semifinales se disputen en sedes neutrales. También analizó modificaciones en el mercado de pases y avanzó con la creación de la Recopa de Campeones.

Hoy fue la reunión del comité ejecutivo de AFA.
Hoy fue la reunión del comité ejecutivo de AFA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Liga Profesional de fútbol argentino definió este martes reformas para 2027 con el fin de aumentar la competitividad y el federalismo en sus torneos.
  • Las medidas ratifican el alargue en playoffs desde octavos de final, trasladan las semifinales a sedes neutrales y crean la Recopa de Campeones como triangular.
  • Los cambios sumarán un título oficial y buscan equiparar el mercado de pases local con el de Conmebol para agilizar las transferencias internacionales de jugadores.
Resumen generado con IA

El fútbol argentino tendrá modificaciones importantes a partir de 2027. El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió este martes para analizar el desarrollo de la actual temporada y, principalmente, comenzar a delinear la estructura de las competencias para el próximo año. 

Una de las principales decisiones estará relacionada con los playoffs. La Liga Profesional resolvió mantener el tiempo suplementario desde los octavos de final, una modalidad que busca darle mayor competitividad a las instancias de eliminación directa. 

De esta manera, los encuentros que terminen igualados después de los 90 minutos tendrán alargue antes de una eventual definición mediante tiros desde el punto penal.

Semifinales en estadios neutrales

Otra de las novedades importantes estará en las semifinales. El Comité Ejecutivo aprobó que esa instancia pase a disputarse en estadios neutrales.

La modificación apunta a permitir la presencia de las dos parcialidades, generar un impacto económico en las ciudades elegidas como sede y profundizar el carácter federal de la competencia. 

También hubo lugar para analizar el funcionamiento del mercado de pases. En este caso, se estudió la posibilidad de equiparar las fechas de cierre del libro de transferencias argentino con las utilizadas por las demás federaciones pertenecientes a la Conmebol.

La intención es facilitar las operaciones con otros mercados sudamericanos, uno de los principales destinos de los futbolistas que salen del país. A diferencia de las modificaciones en los playoffs, este punto fue presentado como una cuestión bajo análisis. 

Una nueva competencia desde 2027

La reunión también dejó otra novedad: la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo título oficial que comenzará a disputarse el próximo año.

La competencia tendrá formato de triangular y reunirá a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Así, la temporada 2027 llegará con modificaciones tanto en la definición de los torneos como en el calendario general. El alargue desde octavos continuará formando parte de los playoffs, las semifinales se trasladarán a escenarios neutrales y aparecerá una nueva competencia oficial, mientras la Liga Profesional también trabaja para adecuar el mercado de pases argentino al calendario sudamericano.

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