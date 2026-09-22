La Liga Profesional tendrá importantes cambios en 2027: alargue, sedes neutrales y modificaciones en el mercado de pases

Así, la temporada 2027 llegará con modificaciones tanto en la definición de los torneos como en el calendario general. El alargue desde octavos continuará formando parte de los playoffs, las semifinales se trasladarán a escenarios neutrales y aparecerá una nueva competencia oficial, mientras la Liga Profesional también trabaja para adecuar el mercado de pases argentino al calendario sudamericano.