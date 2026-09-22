CONFLICTO UNIVERSITARIO. La Justicia ordenó al Gobierno nacional cumplir con la ley de financiamiento.

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes -multas- por cada día de demora”, indicó Cormick en su fallo.