Los Testigos de Jehová cambian una de sus reglas más conocidas: qué pasa ahora con las transfusiones

La modificación fue comunicada el 18 de septiembre mediante el denominado “Informe 6 del Cuerpo Gobernante 2026”, publicado en el sitio oficial de los Testigos de Jehová. La organización explicó que los avances médicos en este campo plantearon nuevas cuestiones y que el uso de los principales componentes de la sangre pasa a ser una cuestión de conciencia personal.