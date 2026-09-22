Los Testigos de Jehová cambian una de sus reglas más conocidas: qué pasa ahora con las transfusiones
La organización modificó su postura sobre los componentes sanguíneos. Cada fiel podrá decidir si acepta o dona glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. La transfusión de sangre completa de otra persona continúa prohibida.
Resumen para apurados
- Los Testigos de Jehová permitieron que cada fiel decida recibir o donar componentes sanguíneos tras un anuncio global del 18 de septiembre motivado por avances médicos.
- La norma histórica prohibía toda transfusión por preceptos bíblicos. La nueva regla abarca glóbulos, plasma y plaquetas, pero mantiene el veto sobre la sangre completa ajena.
- La medida representa un giro doctrinal clave que aliviará dilemas bioéticos y legales en cirugías y emergencias, otorgando autonomía de conciencia a millones de miembros.
Los Testigos de Jehová anunciaron un cambio histórico en su postura sobre las transfusiones de sangre. A partir de una nueva disposición del Cuerpo Gobernante, cada miembro de la organización podrá decidir individualmente si acepta o dona glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas provenientes de la sangre de otra persona.
La modificación fue comunicada el 18 de septiembre mediante el denominado “Informe 6 del Cuerpo Gobernante 2026”, publicado en el sitio oficial de los Testigos de Jehová. La organización explicó que los avances médicos en este campo plantearon nuevas cuestiones y que el uso de los principales componentes de la sangre pasa a ser una cuestión de conciencia personal.
El cambio, sin embargo, tiene un límite importante: la postura contra las transfusiones de sangre completa no fue modificada. La propia organización aclaró que esa enseñanza religiosa permanece vigente.
Qué cambió para los Testigos de Jehová
La nueva disposición establece que cada Testigo puede decidir si acepta transfusiones de cuatro componentes principales de la sangre:
Glóbulos rojos.
Glóbulos blancos.
Plasma.
Plaquetas.
La decisión también alcanza a la donación. Cada integrante de la organización puede determinar si dona sangre con el objetivo específico de que sus componentes o fracciones sean utilizados posteriormente por otra persona.
Hasta ahora, la postura de los Testigos de Jehová rechazaba las transfusiones de estos componentes por motivos religiosos. La nueva disposición modifica ese criterio y deja la decisión en manos de cada fiel.
La organización sostiene que la sangre continúa siendo considerada sagrada y que la vida sigue teniendo un valor especial dentro de sus creencias. El cambio apunta, según su propia explicación, a que las decisiones sobre estos tratamientos médicos sean tomadas individualmente y de acuerdo con la conciencia de cada persona.
La transfusión de sangre completa sigue prohibida
La modificación no significa que los Testigos de Jehová hayan autorizado cualquier tipo de transfusión.
La organización fue explícita al señalar que la transfusión de sangre completa proveniente de otra persona continúa sin ser aceptada. Esa postura, que se mantiene desde hace décadas, está fundamentada por los Testigos de Jehová en su interpretación de distintos pasajes bíblicos, entre ellos Hechos 15:20.
Por eso, el cambio anunciado puede resumirse en una diferencia central: los Testigos de Jehová ahora pueden decidir si aceptan componentes principales de la sangre, pero la prohibición religiosa sobre la sangre completa permanece vigente.
Por qué los Testigos de Jehová modificaron su postura
En el anuncio, el Cuerpo Gobernante explicó que los avances médicos relacionados con la sangre generaron nuevas preguntas y llevaron a revisar la posición sobre sus componentes.
La organización también señaló que cada cristiano debe asumir su propia responsabilidad frente a las decisiones médicas. El nuevo criterio busca dejar en manos de cada Testigo la decisión sobre recibir o donar estos componentes sanguíneos.
El anuncio fue difundido inicialmente en inglés y posteriormente publicado en español junto con material complementario, entre ellos una sección de preguntas y respuestas y una tabla sobre los productos derivados de la sangre.
Una prohibición que durante décadas generó controversias
La negativa de los Testigos de Jehová a recibir transfusiones de sangre fue durante décadas uno de los aspectos más discutidos de sus creencias religiosas, especialmente en situaciones de emergencia y durante intervenciones quirúrgicas.
La postura llevó también al desarrollo y utilización de alternativas médicas para reducir o evitar las transfusiones. En Argentina, por ejemplo, los Testigos de Jehová cuentan desde hace años con una red de comités que brinda información a hospitales y profesionales sobre estrategias para realizar tratamientos sin transfusiones de sangre alogénica.
Con la nueva disposición, la organización introduce uno de los cambios más importantes de los últimos años en su doctrina sobre el uso médico de la sangre.
El criterio central ahora es que cada Testigo decidirá individualmente si acepta o dona glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas, mientras que la prohibición de recibir sangre completa de otra persona permanece sin modificaciones.