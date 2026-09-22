La inteligencia artificial creó su propio lenguaje y los científicos no pueden entenderlo

Desafíos éticos y el rol de los organismos estatales

La capacidad de crear jergas independientes expone vacíos regulatorios frente al avance descontrolado de la industria digital. Los consultores coinciden en la presencia de riesgos asociados al funcionamiento opaco en infraestructura crítica. La abogada Marta Castro advirtió sobre la ineficacia del autocontrol corporativo con una pregunta contundente: "¿Cree que estas empresas, compitiendo como compiten por el mercado, van a regularse solas? En absoluto. Tienen que intervenir los gobiernos, o la propia sociedad tiene que empezar a exigir pruebas de que estos sistemas actuarán de forma segura antes de dejarlos actuar". La exigencia de auditorías preventivas cobra vital trascendencia antes de liberar nuevos modelos al público.