Despedida de Messi en la Selección argentina: a qué hora empieza la venta de entradas y cuánto cuestan

Resumen para apurados
- La AFA lanza este martes la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección, en el amistoso del 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.
- Los tickets se compran en Deportick entre $90.000 y $480.000. El cotejo cierra una serie de amistosos donde la Selección enfrentará antes a Bolivia y Burkina Faso sin el '10'.
- El evento sellará el fin del ciclo deportivo de Messi con la Albiceleste, prometiendo una alta demanda de fanáticos para despedir al capitán en su último partido internacional.
La despedida de Lionel Messi de la selección argentina ya tiene fecha para la venta de entradas. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que las localidades para el amistoso frente a Benín saldrán a la venta este martes 22 de septiembre, a partir de las 18, en deportick.com.
El partido se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental y cerrará una serie de tres amistosos del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Antes, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Messi no participará de esos dos encuentros.
Para comprar una entrada habrá que tener una cuenta en Deportick. Quienes todavía no estén registrados deberán ingresar al sitio, seleccionar la opción “Iniciar / Registrarse” y completar sus datos. Una vez iniciada la sesión, podrán buscar el partido, elegir la ubicación y realizar el pago. Cada usuario registrado podrá adquirir hasta cuatro entradas generales.
Cuánto cuestan las entradas para la despedida de Messi
Popular: $90.000.
Menor a popular, de 3 a 10 años: $29.000.
Platea alta Sívori y Centenario: $180.000.
Platea media Sívori y Centenario: $320.000.
Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000.
Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000.
Platea media San Martín y Belgrano: $480.000.
Los menores que ya hayan cumplido tres años deberán pagar el valor completo de la platea. Las personas con discapacidad tendrán que gestionar su ingreso en Deportick durante la venta general y retirar la entrada con anticipación. Según informó la AFA, quienes no hayan completado ese trámite no podrán acceder al estadio el día del partido.