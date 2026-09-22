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¿Te levantás varias veces a orinar de noche? Estas son las señales para consultar al médico

Los síntomas para acudir al médico por la próstata son varios, pero no siempre son fáciles de identificar

Por qué los hombres que se levantan por las noches al baño deberían consultar urgente a un médico
Por qué los hombres que se levantan por las noches al baño deberían consultar urgente a un médico
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten a los hombres que levantarse a orinar de noche es un síntoma clave para consultar al médico y diagnosticar a tiempo el cáncer de próstata.
  • El 28% de los hombres sufre nicturia, pero casi la mitad no consulta por atribuirlo a la vejez. Herramientas como la prueba de PSA facilitan una detección temprana y exitosa.
  • Superar la vergüenza y consultar al urólogo mejora drásticamente el pronóstico de este cáncer. La concientización es clave para reducir la mortalidad de esta enfermedad.
Resumen generado con IA

Aunque el cáncer de próstata no es uno de los más agresivos y mortales, es el tumor más diagnosticado en hombres

El cáncer de próstata es la tercera causa de muerte por neoplasias malignas en varones, solo por detrás del cáncer de pulmón y el colonrrectal. Sin embargo, el diagnóstico temprano puede salvar vidas. Gracias a la prueba del antígeno prostático específico (PSA), la mayoría de los casos se detectan en fases localizadas y se pueden tratar con éxito.

¿Cuándo acudir al médico?

La formación de células malignas en los tejidos de la próstata es más común en hombres de edad avanzada. De hecho, el 90% de los pacientes diagnosticados tienen más de 65 años, con una edad media de diagnóstico de 75 años.

Uno de los síntomas más comunes es la necesidad de orinar varias veces durante la noche. Según un estudio del Hospital King Edward VII, el 28% de los hombres sufre nicturia inusual (levantarse más de tres veces al baño por la noche). A menudo, estos hombres atribuyen el síntoma a la vejez y no buscan ayuda médica. De aquellos que experimentan este problema, solo el 55% acude al médico.

Síntomas y signos de alerta

Es vital acudir al médico ante la presencia de ciertos síntomas. Aquí hay algunos signos que podrían alertar sobre la presencia de un tumor maligno en la próstata:

Dificultad para orinar

Flujo de orina escaso o interrumpido

Necesidad de levantarse varias veces por la noche para orinar

Sensación de no vaciar completamente la vejiga al orinar

Dolor o ardor al orinar

Sangre en la orina o el semen

Dolor persistente en la espalda, cadera o pelvis

Estos síntomas no necesariamente indican cáncer de próstata, pero es crucial consultar a un especialista para obtener un diagnóstico claro mediante un PSA.

La próstata y su función

La próstata es una pequeña glándula del tamaño de una nuez situada debajo de la vejiga y delante del recto. 

Forma parte del aparato reproductor masculino, que incluye el pene, las vesículas seminales y los testículos. La función principal de la próstata es producir el líquido que forma parte del semen.

Según Caroline Moore, profesora y uróloga consultora del Hospital King Edward VII, los médicos están acostumbrados a tratar síntomas que pueden ser embarazosos para los hombres. No hay razón para sentir vergüenza al acudir al médico. Moore destaca la importancia de una consulta temprana, ya que problemas como la micción dolorosa o frecuente pueden ser signos de afecciones serias como el agrandamiento de la próstata o el cáncer.

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