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La primavera llegará un día después de su fecha tradicional
La primavera llegará un día después de su fecha tradicional
Hace 1 Hs

Esta noche, a las 21:05, el Sol pasará sobre el Ecuador y marcará el inicio astronómico de la primavera en el hemisferio sur, un día después de la fecha que tradicionalmente se asocia con el cambio de estación.

Así lo explicó Olga Pintado, doctora en Física, en diálogo con la Gaceta Play.

La especialista detalló que el fenómeno se produce porque, visto desde la Tierra, el Sol se desplaza entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio a lo largo del año: llegó a su punto más al norte en junio y desde entonces viene retrocediendo hacia el sur. Mañana, cuando cruce el Ecuador, el día y la noche durarán lo mismo en todo el planeta. De ahí el nombre: “equinoccio” proviene del griego y significa “igual”, en referencia a esa paridad entre las horas de luz y de oscuridad.

La experta aclaró que se trata de una definición estrictamente astronómica, distinta del criterio meteorológico, que ubica el comienzo de las estaciones en otras fechas.

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Según Pintado, la inclinación del eje terrestre respecto del plano de rotación alrededor del Sol hace que, a partir de mañana, los días comiencen a ser más extensos que las noches en todo el hemisferio sur. El efecto ya es perceptible en los horarios del amanecer en Tucumán y se acentúa cuanto más cerca se está de los polos: la física recordó que, durante un viaje a observar el cielo en Victoria, Canadá, llegó a tener noches de apenas tres horas.

Lluvia de estrellas

Para lo que resta del año no hay grandes eventos astronómicos previstos, aunque Pintado no descartó la posibilidad de observar alguna lluvia de estrellas si las condiciones del cielo lo permiten.

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La atención ya está puesta en 2027: habrá dos eclipses solares, uno de los cuales pasará por el sur de la Argentina, con alcance hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, y otro, en agosto, que será visible desde el sur de España, el norte de África y Egipto, y que con unos seis minutos de duración en su punto máximo será el eclipse solar más largo del siglo.

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