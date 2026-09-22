SociedadActualidad

Equinoccio de septiembre: por qué la primavera empieza hoy a las 21:05 y no mañana

Olga Pintado, doctora en Física, explicó que el Sol cruzará el Ecuador y el día y la noche durarán lo mismo en todo el planeta. También anticipó los eclipses solares de 2027, uno de ellos visible desde el sur argentino.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La primavera astronómica en el hemisferio sur comenzará esta noche a las 21:05 tras el cruce del Sol sobre el Ecuador, un día después de la fecha tradicional.
  • La física Olga Pintado explicó que el equinoccio iguala la duración del día y la noche por la inclinación terrestre, rigiéndose por criterios astronómicos y no meteorológicos.
  • Con este cambio, los días serán más largos que las noches en el hemisferio sur, mientras la comunidad científica ya proyecta dos eclipses solares clave para 2027.
Resumen generado con IA

Esta noche, a las 21:05, el Sol pasará sobre el Ecuador y marcará el inicio astronómico de la primavera en el hemisferio sur, un día después de la fecha que tradicionalmente se asocia con el cambio de estación.

Así lo explicó Olga Pintado, doctora en Física, en diálogo con la Gaceta Play.

La especialista detalló que el fenómeno se produce porque, visto desde la Tierra, el Sol se desplaza entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio a lo largo del año: llegó a su punto más al norte en junio y desde entonces viene retrocediendo hacia el sur. Mañana, cuando cruce el Ecuador, el día y la noche durarán lo mismo en todo el planeta. De ahí el nombre: “equinoccio” proviene del griego y significa “igual”, en referencia a esa paridad entre las horas de luz y de oscuridad.

La experta aclaró que se trata de una definición estrictamente astronómica, distinta del criterio meteorológico, que ubica el comienzo de las estaciones en otras fechas.

Equinoccio de septiembre: cuándo empieza oficialmente la primavera 2026

Equinoccio de septiembre: cuándo empieza oficialmente la primavera 2026

Según Pintado, la inclinación del eje terrestre respecto del plano de rotación alrededor del Sol hace que, a partir de mañana, los días comiencen a ser más extensos que las noches en todo el hemisferio sur. El efecto ya es perceptible en los horarios del amanecer en Tucumán y se acentúa cuanto más cerca se está de los polos: la física recordó que, durante un viaje a observar el cielo en Victoria, Canadá, llegó a tener noches de apenas tres horas.

Lluvia de estrellas

Para lo que resta del año no hay grandes eventos astronómicos previstos, aunque Pintado no descartó la posibilidad de observar alguna lluvia de estrellas si las condiciones del cielo lo permiten.

Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

La atención ya está puesta en 2027: habrá dos eclipses solares, uno de los cuales pasará por el sur de la Argentina, con alcance hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, y otro, en agosto, que será visible desde el sur de España, el norte de África y Egipto, y que con unos seis minutos de duración en su punto máximo será el eclipse solar más largo del siglo.

Temas Olga Pintado
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins
1

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas
3

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
4

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú
5

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
3

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
4

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Rige la alerta amarilla por lluvias intensas que pueden superar los límites esperados: cuáles son las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por lluvias intensas que pueden superar los límites esperados: cuáles son las provincias afectadas

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe

Comentarios