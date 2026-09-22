Equinoccio de septiembre: por qué la primavera empieza hoy a las 21:05 y no mañana

La especialista detalló que el fenómeno se produce porque, visto desde la Tierra, el Sol se desplaza entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio a lo largo del año: llegó a su punto más al norte en junio y desde entonces viene retrocediendo hacia el sur. Mañana, cuando cruce el Ecuador, el día y la noche durarán lo mismo en todo el planeta. De ahí el nombre: “equinoccio” proviene del griego y significa “igual”, en referencia a esa paridad entre las horas de luz y de oscuridad.