Equinoccio de septiembre: por qué la primavera empieza hoy a las 21:05 y no ayer
Resumen para apurados
- La primavera astronómica en el hemisferio sur comenzará esta noche a las 21:05 tras el cruce del Sol sobre el Ecuador, un día después de la fecha tradicional.
- La física Olga Pintado explicó que el equinoccio iguala la duración del día y la noche por la inclinación terrestre, rigiéndose por criterios astronómicos y no meteorológicos.
- Con este cambio, los días serán más largos que las noches en el hemisferio sur, mientras la comunidad científica ya proyecta dos eclipses solares clave para 2027.
Esta noche, a las 21:05, el Sol pasará sobre el Ecuador y marcará el inicio astronómico de la primavera en el hemisferio sur, un día después de la fecha que tradicionalmente se asocia con el cambio de estación.
Así lo explicó Olga Pintado, doctora en Física, en diálogo con la Gaceta Play.
La especialista detalló que el fenómeno se produce porque, visto desde la Tierra, el Sol se desplaza entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio a lo largo del año: llegó a su punto más al norte en junio y desde entonces viene retrocediendo hacia el sur. Mañana, cuando cruce el Ecuador, el día y la noche durarán lo mismo en todo el planeta. De ahí el nombre: “equinoccio” proviene del griego y significa “igual”, en referencia a esa paridad entre las horas de luz y de oscuridad.
La experta aclaró que se trata de una definición estrictamente astronómica, distinta del criterio meteorológico, que ubica el comienzo de las estaciones en otras fechas.
Según Pintado, la inclinación del eje terrestre respecto del plano de rotación alrededor del Sol hace que, a partir de mañana, los días comiencen a ser más extensos que las noches en todo el hemisferio sur. El efecto ya es perceptible en los horarios del amanecer en Tucumán y se acentúa cuanto más cerca se está de los polos: la física recordó que, durante un viaje a observar el cielo en Victoria, Canadá, llegó a tener noches de apenas tres horas.
Lluvia de estrellas
Para lo que resta del año no hay grandes eventos astronómicos previstos, aunque Pintado no descartó la posibilidad de observar alguna lluvia de estrellas si las condiciones del cielo lo permiten.
La atención ya está puesta en 2027: habrá dos eclipses solares, uno de los cuales pasará por el sur de la Argentina, con alcance hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, y otro, en agosto, que será visible desde el sur de España, el norte de África y Egipto, y que con unos seis minutos de duración en su punto máximo será el eclipse solar más largo del siglo.