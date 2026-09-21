San Martín de Tucumán aseguró la continuidad de Agustín Graneros hasta 2028

San Martín comenzó a asegurar una de sus piezas para el futuro. Agustín Graneros, mediocampista formado en las divisiones inferiores de la institución, llegó a un acuerdo para renovar su vínculo y continuará en el club hasta 2028.
“Hay Graneros para rato”, anunció San Martín a través de sus canales oficiales al comunicar la extensión del contrato del futbolista.
La renovación representa una apuesta por uno de los jugadores surgidos de la propia estructura formativa del club. Graneros continuará integrando el plantel profesional y tendrá por delante nuevas temporadas defendiendo la camiseta del “Santo”.
De esta manera, San Martín garantizó la continuidad del mediocampista por los próximos años y extendió su vínculo hasta 2028.
El posteo de San Martín
Post Instagram
Lo más popular
Ranking notas premium