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El hipódromo se prepara para una fiesta de 17 carreras y más de 11 horas de acción

La jornada internacional del jueves tendrá actividad desde las 11 y se extenderá hasta las 22. El “Batalla de Tucumán” y los clásicos de las Carreras de las Estrellas serán los grandes focos de atención.

FESTEJO. Suffok, con la monta de Facundo Morán, se adjudicó el Gran Premio Batalla de Tucumán de la temporada pasada.
FESTEJO. Suffok, con la monta de Facundo Morán, se adjudicó el Gran Premio "Batalla de Tucumán" de la temporada pasada.
Por Carlos Chirino Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • El Hipódromo de Tucumán celebrará este jueves una jornada internacional de 17 carreras para disputar el Gran Premio Batalla de Tucumán y consagrar a los mejores del turf.
  • La actividad abarcará más de 11 horas e incluirá cuatro clásicos jerárquicos, con pruebas destacadas de las Carreras de las Estrellas y velocistas de todo el NOA.
  • El evento consolida a Tucumán como un polo central del turf nacional, atrayendo a figuras destacadas y prometiendo un alto impacto deportivo y de público en la región.
Resumen generado con IA

Está todo listo. El programa quedó definido y el Hipódromo de Tucumán ya comenzó a descontar las horas para vivir una jornada internacional que promete convertirse en una verdadera fiesta del turf. El próximo jueves se disputarán 17 competencias, con la primera largada prevista para las 11 y la última programada para las 21.40. Sin embargo, teniendo en cuenta el desarrollo de la reunión, seguramente la actividad se extenderá más allá de las 22. Será, en definitiva, una jornada de más de 11 horas a puro turf.

LA GACETA transmitirá en vivo el GP Batalla de Tucumán, con una cobertura especial desde el Hipódromo

LA GACETA transmitirá en vivo el GP Batalla de Tucumán, con una cobertura especial desde el Hipódromo

La reunión comenzará con una prueba reservada para yeguas de 3 años y más edad perdedoras, sobre 1.200 metros. Entre las participantes se destaca Sea Ette, una descendiente de Seahenge que buscará conseguir su primera victoria. La potranca viene de cumplir una buena actuación, ya que terminó segunda en su última presentación, y tendrá como conductor al líder de la estadística de jinetes, José Alfredo Vizcarra.

A partir de allí, la jornada irá ganando en intensidad hasta desembocar en los grandes clásicos. La primera competencia jerárquica será el clásico “Estrellas Tucumanas”, una de las dos pruebas auspiciadas por la Fundación Equina Argentina. El cotejo, reservado para ejemplares adultos, se disputará sobre 1.500 metros y fue programado para el décimo turno, a las 16.40.

Serán 12 los protagonistas: Elvis Song, Excelsum Hit, J Be Peanut, Remanente, Jolly Boy, Arashi, Smiling Nich, Smoking Black, Paladin Oriental, Furioso Amazon, Grooving y Penky Sea.

Ganó dos "Batalla", va por otro y ahora tendrá enfrente a sus ídolos

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A las 17.30 llegará el clásico “Fundación Equina Argentina”, la otra competencia correspondiente a las Carreras de las Estrellas. Sobre 1.400 metros, el cotejo reunirá a los mejores potrillos de la región y promete convertirse en otro de los momentos destacados de la jornada.

Los que estarán en los partidores serán Jazminero En Flor, Purple King, Real Win, Truman Capote, Nurburgring, Get Closer, Cool Roman, Nio Nio, Saint Nich, Medallero y Áspero.

Pero todas las miradas estarán puestas sobre las 18.30. A esa hora se largará el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, la carrera más importante de la jornada. Sobre 2.200 metros, 13 ejemplares irán en busca de la gloria en una prueba que volverá a reunir a destacados protagonistas del turf regional y nacional.

Los competidores serán Rumor De Fuego, Santo Hermano, Golden Warrior, Thor Medina, Ecografico Rim, Puro Poder Real, Pepe Curdeles, Contursi, Suffok, Stavros Dream, Travel Pass, Dr. Legasov y Endor Rye.

Suffok recuperó su mejor nivel y Morán se ilusiona con ganar otra vez el "Batalla"

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La velocidad también tendrá su gran momento con el clásico “Lito Bestani”, programado para las 19.55, en el decimocuarto turno. Sobre 1.200 metros, los mejores velocistas del NOA se sacarán chispas desde la largada en busca de la corona de una especialidad que, por ahora, no tiene un rey definido.

La nómina está integrada por Puro De Cuba, La Keynesiana, Te Acompaño, Talento Emergente, Dom Rui, Wild Lucky Kid, Enloqueceme, Caro Amici, Il Felino, Liberio, Giro Latino, Long View, Leclay, Malo De Película y Master Roberts Top.

 Con 17 carreras, cuatro pruebas jerárquicas y una programación que se extenderá durante todo el día, el turf tucumano ya tiene todo preparado. El próximo jueves, el hipódromo abrirá sus puertas para una jornada que promete emociones desde las 11 hasta bien entrada la noche.

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