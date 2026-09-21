El hipódromo se prepara para una fiesta de 17 carreras y más de 11 horas de acción

Está todo listo. El programa quedó definido y el Hipódromo de Tucumán ya comenzó a descontar las horas para vivir una jornada internacional que promete convertirse en una verdadera fiesta del turf. El próximo jueves se disputarán 17 competencias, con la primera largada prevista para las 11 y la última programada para las 21.40. Sin embargo, teniendo en cuenta el desarrollo de la reunión, seguramente la actividad se extenderá más allá de las 22. Será, en definitiva, una jornada de más de 11 horas a puro turf.