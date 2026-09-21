De Floricienta a la peatonal tucumana: cómo cambió la tradición de regalar flores amarillas en septiembre

A pocos metros, Andrés, creador de @manniflores, acomodaba el último ramo que le quedaba. Estudia el Profesorado de Inglés en la Facultad de Filosofía y Letras y hace apenas un mes convirtió en emprendimiento una idea que surgió cuando una amiga le pidió ayuda para preparar un regalo para su novio. "Me puse a las 10:30 y media hora después ya se habían llevado cinco ramos", relata. Durante la mañana recibió clientes de distintas edades. "Es algo que hace un par de años no estaba, pero últimamente ya es muy famoso, muy conocido", agrega.