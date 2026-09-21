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Cada vez más alto: el objetivo que se trazó Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán

El piloto de Alpine viene de conseguir un séptimo puesto en Madrid, y afrontará un circuito callejero que conoce y que no admite errores.

A SEGUIR CRECIENDO. Colapinto apuesta a mantener el buen rendimiento que viene mostrando, junto a su Alpine, en las últimas carreras.
A SEGUIR CRECIENDO. Colapinto apuesta a mantener el buen rendimiento que viene mostrando, junto a su Alpine, en las últimas carreras.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto buscará finalizar entre los diez primeros este sábado en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 para mantener su racha sumando puntos para Alpine.
  • El piloto argentino llega tras finalizar séptimo en Madrid y ahora enfrentará el desafiante circuito callejero de Bakú, conocido por sus sectores veloces y muros estrechos.
  • Un buen resultado afianzará a Colapinto en una seguidilla clave del campeonato, permitiéndole capitalizar oportunidades directas frente a sus rivales de la F1.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Azerbaiyán con el objetivo de prolongar el buen momento que atraviesa en la Fórmula 1. Después de conseguir un séptimo puesto en Madrid, el piloto de Alpine buscará sumar nuevamente puntos y completar otro fin de semana entre los diez primeros.

“Espero con ansias volver a Bakú para lo que esperamos sea otro fin de semana competitivo”, señaló Colapinto, quien valoró el resultado conseguido en España. “Maximizamos el resultado en Madrid y me dejó muy contento haber cerrado la gira europea con otro sólido final en los puntos”.

Ahora deberá afrontar un circuito diferente, con sectores de alta velocidad, calles estrechas y muros muy cercanos. “El trazado de Bakú también es de alta velocidad con tramos callejeros y paredones muy cerca, por lo que buscaremos trasladar a este fin de semana el nivel de rendimiento que mostramos en España”, explicó.

Colapinto quiere prolongar su racha

El piloto de Alpine anticipó una etapa exigente del calendario, con varias carreras en pocas semanas. “Entramos en una etapa de muchas carreras seguidas en las próximas semanas, así que es clave aprovechar al máximo cada oportunidad que aparezca”, sostuvo. “Vamos a trabajar duro para quedar en la mejor posición posible, capitalizar esos momentos e ir a buscar otro top 10 mientras seguimos peleando con nuestros rivales en el campeonato”.

Un cronograma diferente en Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán tendrá una particularidad: la carrera principal se disputará el sábado y no el domingo.

La actividad comenzará el jueves con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El viernes será el turno del tercer entrenamiento y de la clasificación; y finalmente, el sábado se disputará la carrera.

Temas Fórmula 1AzerbaiyánFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
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