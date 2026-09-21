Cada vez más alto: el objetivo que se trazó Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán

Colapinto quiere prolongar su racha

El piloto de Alpine anticipó una etapa exigente del calendario, con varias carreras en pocas semanas. “Entramos en una etapa de muchas carreras seguidas en las próximas semanas, así que es clave aprovechar al máximo cada oportunidad que aparezca”, sostuvo. “Vamos a trabajar duro para quedar en la mejor posición posible, capitalizar esos momentos e ir a buscar otro top 10 mientras seguimos peleando con nuestros rivales en el campeonato”.