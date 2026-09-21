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Tucumán será sede del Congreso Ateneo CRA 2026, que reunirá a más de 450 jóvenes líderes del agro de todo el país

Bajo el lema “Re-Evolución Federal: el nuevo código del campo”, el encuentro se realizará el 10 y 11 de octubre y convocará a delegados de las 16 confederaciones rurales de la Argentina.

Tucumán será sede del Congreso Ateneo CRA 2026, que reunirá a más de 450 jóvenes líderes del agro de todo el país
Hace 1 Hs

El Ateneo de la Sociedad Rural de Tucumán (Ateneo SRT), junto al Ateneo CRA y la red de Confederaciones Rurales Argentinas, confirmó que Tucumán será la sede del Congreso Ateneo CRA 2026, uno de los encuentros de formación dirigencial más importantes del país para jóvenes vinculados al agro. La cita será el 10 y 11 de octubre, bajo el lema “Re-Evolución Federal: el nuevo código del campo”.

El Congreso reunirá a más de 450 protagonistas de las 16 confederaciones rurales de la Argentina en dos jornadas de alta intensidad, con paneles, talleres y dinámicas de debate pensadas para formar a la próxima generación de dirigentes del sector agropecuario. La propuesta se apoya en tres pilares: federalismo real, entrenamiento crítico y networking de alto valor entre jóvenes de todas las regiones productivas del país.

La elección de Tucumán como sede no es casual. La provincia combina una fuerte identidad agroindustrial, con la caña de azúcar, el citrus y los granos como ejes productivos, y una diversidad ambiental que va del llano a las yungas, además de una nueva generación de productores y dirigentes dispuesta a liderar el proceso de transformación del sector. El Congreso propone así posicionar al NOA como una próxima frontera productiva del agro argentino.

Tucumán será sede del Congreso Ateneo CRA 2026, que reunirá a más de 450 jóvenes líderes del agro de todo el país

El programa está organizado en cuatro ejes de trabajo (Liderazgo bajo presión, Representación e influencia, Rendir al máximo y Producir el futuro) que combinan formación técnica, herramientas de gestión y experiencias inspiradoras a cargo de referentes del deporte, la comunicación y la tecnología aplicada al agro.

“El Ateneo no es un punto de llegada, es la plataforma de lanzamiento. No buscamos expertos, buscamos mentes dispuestas a resetear el agro argentino: formamos a quienes van a decidir mañana”, señalaron desde la organización del Congreso Ateneo CRA 2026.

Tucumán será sede del Congreso Ateneo CRA 2026, que reunirá a más de 450 jóvenes líderes del agro de todo el país

El evento se desarrollará en instalaciones de la Sociedad Rural de Tucumán y contará con acreditación previa para delegados de las confederaciones, prensa acreditada, sponsors y autoridades institucionales del sector agropecuario nacional.

Esta nota es de acceso libre.
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