Tucumán será sede del Congreso Ateneo CRA 2026, que reunirá a más de 450 jóvenes líderes del agro de todo el país

La elección de Tucumán como sede no es casual. La provincia combina una fuerte identidad agroindustrial, con la caña de azúcar, el citrus y los granos como ejes productivos, y una diversidad ambiental que va del llano a las yungas, además de una nueva generación de productores y dirigentes dispuesta a liderar el proceso de transformación del sector. El Congreso propone así posicionar al NOA como una próxima frontera productiva del agro argentino.