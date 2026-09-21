Narcomenudeo: a 10 años de un gran golpe, advierten sobre la caída de investigaciones
En 2016 fueron desarticuladas algunas de las principales organizaciones que operaban en Tucumán. José Cano advirtió que hoy predominan los secuestros de droga en controles de ruta y cuestionó la falta de investigaciones para avanzar sobre las estructuras narco
Resumen para apurados
- A diez años de operativos clave en Tucumán, José Cano advirtió sobre la caída de investigaciones complejas contra bandas narco debido al desfinanciamiento de fuerzas federales.
- En 2016 se desarticularon grandes redes como la del "Rey del Paco", pero el posterior desmantelamiento de unidades especiales redujo el accionar a meros controles viales.
- Sin una articulación efectiva entre la Provincia y la Nación, advierten que los operativos actuales no lograrán frenar el avance estructural del narcotráfico en la región.
El 2016 quedó grabado a fuego en la historia de la lucha contra el narcotráfico en Tucumán. Ese año fueron desarticuladas varias organizaciones que parecían intocables en la provincia. Una década después, la situación cambió considerablemente y, pese al crecimiento del tráfico de drogas en la región, las investigaciones para desactivar a estos grupos han disminuido.
La caída de la llamada “Banda de Trayán” fue el primer golpe que sacudió a los tucumanos. El empleado legislativo Julio César Trayán fue detenido acusado de integrar una organización que se dedicaba al tráfico de cocaína y marihuana hacia Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras provincias. Sus integrantes serían condenados años después.
En septiembre, después de una larga investigación, fue arrestado Rogelio “El Gordo” Villalba, considerado “El Rey del Paco”, en un operativo que contó con la participación de más de 300 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad. Para los investigadores, así se ponía fin a años de crecimiento de una organización cuyo líder había extendido su poder en la Costanera, un barrio en el que el consumo de drogas generó una tragedia social.
Dos meses después, la Dirección General de Drogas Peligrosas concretó uno de los procedimientos más importantes de su historia. Logró desarticular al grupo conocido como la “Banda del Gordo Vaca”, una organización que traficaba drogas para abastecer sus propios quioscos y los de terceros, tanto en la provincia como en jurisdicciones vecinas.
Con el correr de los meses hubo otros procedimientos importantes. Entre ellos, fueron desarticuladas las organizaciones que lideraban los tucumanos Nilda “La Cabezona” Gómez, Mario Pasarín y Maximiliano Ruotti, por sólo mencionar algunos.
Un año especial
Durante la presidencia de Mauricio Macri, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, decidió realizar una reestructuración de las fuerzas federales para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Tucumán fue elegido como uno de los centros de operaciones para la región. No sólo se creó la Agencia Regional de la Policía Federal, sino que además se puso en marcha la División Antidrogas de la Policía Federal y se fortalecieron los equipos de investigación de Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Pero con el paso de los años todo cambió. “De ser la tercera provincia a nivel nacional en tener la mayor cantidad de causas narcos judicializadas, los equipos se desmembraron durante el gobierno de Alberto Fernández. No hubo una explicación oficial sobre esta cuestión. Sólo sabemos que los responsables de estos grupos terminaron jubilándose por los destinos que les dieron”, aseguró José Cano, actual legislador que en esos tiempos era referente de Cambiemos en la provincia.
“El panorama no está cambiando con esta gestión. En la mayoría de los casos se está actuando con hallazgos de drogas en operativos de control y son pocas las investigaciones que permiten llegar hasta las organizaciones. Esta es la consecuencia del desfinanciamiento de las fuerzas federales”, sostuvo el radical. “Mientras no se articule la tarea que está desarrollando la Provincia con la Nación, de nada servirá el esfuerzo. Hasta aquí sabemos de los lanzamientos de los operativos Güemes y Roca, cuyos resultados ignoramos”, finalizó Cano.