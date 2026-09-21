Narcomenudeo: a 10 años de un gran golpe, advierten sobre la caída de investigaciones

Un año especial

Durante la presidencia de Mauricio Macri, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, decidió realizar una reestructuración de las fuerzas federales para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Tucumán fue elegido como uno de los centros de operaciones para la región. No sólo se creó la Agencia Regional de la Policía Federal, sino que además se puso en marcha la División Antidrogas de la Policía Federal y se fortalecieron los equipos de investigación de Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.