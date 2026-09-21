La camioneta de un jugador de Rosario Central quedó destruida tras un fuerte accidente

Resumen para apurados
- La camioneta de Gastón Ávila, jugador de Rosario Central, quedó destruida este lunes tras chocar contra una columna en Rosario por causas que se investigan, sin dejar heridos.
- El rodado avanzó 70 metros tras el impacto cerca del aeropuerto. El defensor aclaró en redes sociales que no conducía el vehículo al momento del siniestro.
- La investigación analizará las cámaras de seguridad de la zona para determinar quién estaba al volante y deslindar responsabilidades legales por el hecho.
Un fuerte accidente ocurrido durante la mañana del lunes en Rosario involucró a una camioneta perteneciente a Gastón Ávila, futbolista de Rosario Central. El vehículo terminó prácticamente destruido después de impactar contra una columna de alumbrado, aunque el siniestro no dejó heridos ni víctimas fatales.
El choque se produjo alrededor de las 8 sobre la avenida Jorge Newbery, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. Por causas que todavía son investigadas, una Ford Ranger F150 Raptor propiedad del defensor impactó violentamente contra una columna.
La magnitud del golpe provocó que el vehículo se desplazara aproximadamente 70 metros antes de detenerse sobre la vía en dirección a Funes. Las imágenes tomadas posteriormente mostraron importantes daños en la camioneta.
La presencia de Ávila en el lugar generó interrogantes sobre quién se encontraba al volante. Ante la circulación de fotografías tomadas por testigos, el jugador decidió realizar un descargo en su cuenta de Instagram.
Gastón Ávila aseguró que no conducía
El defensor aclaró que no estaba manejando la camioneta cuando ocurrió el accidente. Según explicó, a esa hora se encontraba descansando junto a su hija antes de asistir a un turno con el dermatólogo y se trasladó posteriormente hasta el lugar para conocer qué había sucedido.
Hasta el momento no se determinó quién conducía el vehículo. Ávila tampoco reveló la identidad de la persona en su publicación, aunque una de las primeras versiones indica que le habría prestado la camioneta a un amigo.
La investigación buscará ahora reconstruir las circunstancias del accidente e identificar a la persona que estaba al volante. Para eso se analizarán las imágenes registradas por los domos y las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.
Pese a la violencia del impacto y al estado en el que terminó el vehículo, el episodio no provocó personas heridas.