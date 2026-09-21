DeportesFútbol

La camioneta de un jugador de Rosario Central quedó destruida tras un fuerte accidente

El vehículo pertenece al defensor Gastón Ávila y chocó contra una columna de alumbrado durante la mañana del lunes. El futbolista aclaró que no manejaba y la investigación busca determinar quién conducía.

La camioneta de Gastón Ávila.
La camioneta de Gastón Ávila.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La camioneta de Gastón Ávila, jugador de Rosario Central, quedó destruida este lunes tras chocar contra una columna en Rosario por causas que se investigan, sin dejar heridos.
  • El rodado avanzó 70 metros tras el impacto cerca del aeropuerto. El defensor aclaró en redes sociales que no conducía el vehículo al momento del siniestro.
  • La investigación analizará las cámaras de seguridad de la zona para determinar quién estaba al volante y deslindar responsabilidades legales por el hecho.
Resumen generado con IA

Un fuerte accidente ocurrido durante la mañana del lunes en Rosario involucró a una camioneta perteneciente a Gastón Ávila, futbolista de Rosario Central. El vehículo terminó prácticamente destruido después de impactar contra una columna de alumbrado, aunque el siniestro no dejó heridos ni víctimas fatales.

El choque se produjo alrededor de las 8 sobre la avenida Jorge Newbery, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. Por causas que todavía son investigadas, una Ford Ranger F150 Raptor propiedad del defensor impactó violentamente contra una columna.

La magnitud del golpe provocó que el vehículo se desplazara aproximadamente 70 metros antes de detenerse sobre la vía en dirección a Funes. Las imágenes tomadas posteriormente mostraron importantes daños en la camioneta.

La presencia de Ávila en el lugar generó interrogantes sobre quién se encontraba al volante. Ante la circulación de fotografías tomadas por testigos, el jugador decidió realizar un descargo en su cuenta de Instagram.

La camioneta de un jugador de Rosario Central quedó destruida tras un fuerte accidente

Gastón Ávila aseguró que no conducía

El defensor aclaró que no estaba manejando la camioneta cuando ocurrió el accidente. Según explicó, a esa hora se encontraba descansando junto a su hija antes de asistir a un turno con el dermatólogo y se trasladó posteriormente hasta el lugar para conocer qué había sucedido.

Hasta el momento no se determinó quién conducía el vehículo. Ávila tampoco reveló la identidad de la persona en su publicación, aunque una de las primeras versiones indica que le habría prestado la camioneta a un amigo.

La investigación buscará ahora reconstruir las circunstancias del accidente e identificar a la persona que estaba al volante. Para eso se analizarán las imágenes registradas por los domos y las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

Pese a la violencia del impacto y al estado en el que terminó el vehículo, el episodio no provocó personas heridas.

Temas RosarioClub Atlético Rosario CentralFord Ranger
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
3

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
4

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”
5

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
2

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
3

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
4

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
5

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Más Noticias
Un presente que preocupa a San Martín: los hinchas cuestionan al plantel, al DT y a la dirigencia

Un presente que preocupa a San Martín: los hinchas cuestionan al plantel, al DT y a la dirigencia

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Comentarios