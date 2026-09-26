Outdoor living: la tendencia que lleva el confort del hogar a la arena y promete cambiar las vacaciones

La característica es que tiene ruedas anchas de plástico (para que no se hundan) o neumáticas. Si bien la inversión económica es importante (un living en la playa para dos personas tiene una base de más de $400.000), la recompensa es la estadía de día completo en la playa porque no habrá necesidad de volver al hotel o departamento por incomodidad. El ahorro y quizás la recuperación, se puede lograr por el lado de los alimentos y bebidas ya que se elimina el gasto de comer en paradores.