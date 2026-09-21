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Últimos días para anotarse en carreras a distancia que comienzan en octubre

La inscripción estará abierta hasta el 25 de septiembre y el Curso de Inducción comienza el 1° de octubre. Hay opciones en Administración, Logística, Recursos Humanos, Contador Público y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

EDUCACIÓN A DISTANCIA. El IUA mantiene abiertas hasta el 25 de septiembre las inscripciones para cinco carreras.
EDUCACIÓN A DISTANCIA. El IUA mantiene abiertas hasta el 25 de septiembre las inscripciones para cinco carreras. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El IUA mantiene abiertas hasta el 25 de septiembre las inscripciones online en Argentina para cinco carreras a distancia que inician su curso de inducción en octubre.
  • El trámite se hace en la web oficial e incluye un curso previo de siete semanas. La oferta abarca áreas de Administración, Informática y Logística con aranceles mensuales.
  • La propuesta brinda flexibilidad a estudiantes de todo el país para iniciar su formación universitaria sin esperar al próximo ciclo lectivo y adaptarse al entorno digital.
Resumen generado con IA

Si este año querías empezar una carrera y pensabas que ya era tarde, todavía queda una oportunidad. Las carreras universitarias a distancia del Centro Regional Universitario Córdoba IUA mantienen abiertas sus inscripciones hasta el 25 de septiembre para comenzar en octubre con el Curso de Inducción del ingreso 2027. 

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La propuesta permite cursar desde cualquier punto del país y ofrece cinco opciones. El Curso de Inducción comienza el 1° de octubre y se extenderá hasta el 20 de noviembre, con una duración total de siete semanas. 

Qué carreras se pueden estudiar a distancia

La oferta incluye Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Logística, Licenciatura en Recursos Humanos y la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 

La Licenciatura en Administración, por ejemplo, tiene una duración de cuatro años y medio y otorga además un título intermedio de Técnico Universitario en Administración a los dos años y medio. 

Cómo es el ingreso

Antes de empezar las materias regulares, todos los ingresantes deben completar un Curso de Inducción.

En Contador Público y Administración se trabaja con introducción al estudio independiente, Contabilidad y Matemática. Logística incorpora nivelación en Matemática; Recursos Humanos, Ciencias de la Administración; y la Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas suma también una nivelación matemática específica. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. El IUA mantiene abiertas hasta el 25 de septiembre las inscripciones para cinco carreras. EDUCACIÓN A DISTANCIA. El IUA mantiene abiertas hasta el 25 de septiembre las inscripciones para cinco carreras. / CAPTURA DE PANTALLA

La idea es que quienes ingresen se adapten primero a la modalidad virtual y lleguen con una base común a la carrera.

Cuánto cuesta estudiar

Los valores vigentes entre julio y diciembre de 2026 cambian según la carrera.

Para Contador Público, Administración, Logística y Recursos Humanos, la inscripción o reinscripción anual cuesta $170.000. 

La Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas tiene un valor de inscripción de $180.000. Ese trámite se realiza una vez al año y no tiene beneficio de pronto pago. 

Además, el IUA cobra una contribución de sostenimiento mensual. Para las carreras de Ciencias de la Administración el valor nominal es de $170.000 por mes; si se paga después del vencimiento, pasa a $200.000. En la tecnicatura, la cuota mensual es de $180.000, también con un valor diferido de $200.000. 

El Curso de Inducción, por su parte, tiene un arancel de $45.200 para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Administración. 

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza desde el sitio oficial del Centro Regional Universitario Córdoba IUA.

Hay que ingresar a la sección “Ingreso 2027 - Carreras a Distancia - Iniciá en Octubre”, elegir la carrera y la modalidad y completar el registro correspondiente. 

Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria y después hay que completar el formulario oficial para informar el pago y adjuntar el comprobante. 

El plazo para anotarse vence el 25 de septiembre, mientras que el Curso de Inducción comienza el 1° de octubre. 

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