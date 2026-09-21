Narcomenudeo: “El Gordo Rogelio”, el hombre sin rostro que acumuló cinco detenciones, pero ninguna condena

Estilos diferentes

Pero nada fue igual, porque ellos no eran iguales. Con “El Rengo” los vecinos mantenían una convivencia tranquila. “Él hasta los ayudaba. Por ejemplo, si se moría alguien pobre, les compraba el cajón. Entonces él hacía su trabajo tranquilo y no molestaba a nadie”, aseveró un vecino. Con “El Gordo Rogelio” no pasó lo mismo. Según fuentes de la investigación, el hombre tenía problemas con el alcohol y solía pasar días y noches enteras con la música a todo volumen. “Si algún vecino se atrevía a denunciarlo o a reclamarle que bajara la música, era capaz de golpearlo o de salir a los tiros”, aseguró la fuente.