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Primera Nacional: los de arriba se alejan y los de abajo se acercan a San Martín

Los triunfos de Midland y San Martín (SJ) ampliaron la brecha en la parte alta, mientras que las victorias de Agropecuario y Chacarita encendieron las alarmas desde abajo.

NO SE RINDE. Chacarita llegó a 30 puntos y la pelea por no descender está al rojo vivo.
NO SE RINDE. Chacarita llegó a 30 puntos y la pelea por no descender está al rojo vivo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán quedó en una posición comprometida este domingo en la Primera Nacional, tras triunfos de rivales directos que acortaron y ampliaron distancias en la tabla.
  • Las victorias de Midland, San Martín (SJ), Agropecuario y Chacarita presionaron al equipo tucumano, que marcha undécimo con 39 puntos, a tres unidades del último clasificado.
  • Con el margen de error reducido, el club deberá sumar de a tres en las próximas jornadas para asegurar su ingreso a los playoffs del Reducido y evitar complicaciones en el fondo.
Resumen generado con IA

La jornada de domingo tampoco trajo un balance positivo para San Martín. El desenlace de la fecha dejó un panorama adverso para las aspiraciones del conjunto de La Ciudadela, que vio cómo varios de los equipos que pelean en la zona alta tomaron distancia, al tiempo que competidores directos en la parte baja achicaron margen de manera peligrosa.

En la pelea por los puestos de arriba, los resultados jugaron en contra del “Santo”. Midland superó como visitante 2 a 0 a Güemes con goles de Isaías Andrada y Mariano Penepil, alcanzó las 47 unidades y se afianzó en el quinto puesto. San Martín de San Juan, como local derrotó 2 a 0 a Colegiales (marcaron Dante Álvarez y Nazareno Fúnez) y escaló hasta la sexta posición con 45 puntos. Ambos ampliaron la diferencia con San Martín, que marcha undécimo con 39.

Desde atrás también llegaron malas noticias. Agropecuario, con gol de Carlos Auzqui, venció 1 a 0 a Gimnasia y Tiro, llegó a 36 unidades y quedó a un solo partido de distancia de los dirigidos por Orfila. Chacarita, por su parte, goleó 3 a 0 a Quilmes (convirtieron Cristian Guanca, Alexis Domínguez y Francisco Cristaldo), sumó 30 puntos y se acercó en una lucha por la permanencia cada vez más apretada.

El único respiro del domingo llegó desde Mendoza. Deportivo Maipú apenas empató 1 a 1 frente a Gimnasia de Jujuy (Tomás Silva anotó para el “Botellero” y Federico Paradela lo hizo para el “Lobo”). Con una victoria, el elenco mendocino habría llegado a los 43 puntos y estirado a cuatro unidades la diferencia del “Santo” con la zona de clasificación. Con el empate, quedó noveno con 41 unidades, mientras el octavo puesto sigue en manos de Atlético de Rafaela, con 42 unidades. Gracias a ello, San Martín continúa a solo tres puntos de los puestos de playoffs.

Golpe en la otra zona

Godoy Cruz logró un triunfo clave en su visita a Deportivo Morón: lo venció 2 a 1, con un gol del ex “santo” Martín Pino, bajó al escolta y se ubicó a tres de distancia. La jornada dominical en la Zona A también dejó los siguientes marcadores: Deportivo Madryn superó 2 a 0 a Racing (C), Colón goleó 3 a 0 a Los Andes, Chaco For Ever se impuso 1 a 0 ante Almirante Brown y Defensores de Belgrano venció 1 a 0 a Central Norte (S).

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