Primera Nacional: los de arriba se alejan y los de abajo se acercan a San Martín

El único respiro del domingo llegó desde Mendoza. Deportivo Maipú apenas empató 1 a 1 frente a Gimnasia de Jujuy (Tomás Silva anotó para el “Botellero” y Federico Paradela lo hizo para el “Lobo”). Con una victoria, el elenco mendocino habría llegado a los 43 puntos y estirado a cuatro unidades la diferencia del “Santo” con la zona de clasificación. Con el empate, quedó noveno con 41 unidades, mientras el octavo puesto sigue en manos de Atlético de Rafaela, con 42 unidades. Gracias a ello, San Martín continúa a solo tres puntos de los puestos de playoffs.