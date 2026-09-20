Silencio, resignación y respuestas agotadas: la alarmante radiografía de San Martín tras otra caída

Desatenciones caras

Lo llamativo es que la propuesta en Rafaela funcionó de entrada. Con Gabriel Carabajal de enlace y el desequilibrio de Alan Cisnero y Bruno Cabrera, San Martín atacó bien y estuvo dos veces arriba. Pero en ambas ocasiones el rival le empató al instante a partir de dos saques laterales: desatenciones básicas que borraron en segundos el esfuerzo ofensivo. El primero llegó apenas un minuto después de que Cisnero adelantara a los tucumanos, con la defensa incapaz de despejar un centro sencillo al área chica. El segundo fue todavía más elocuente: tras un lateral desde mitad de cancha, la pelota le quedó servida a Albertengo, que la bajó de cabeza para que Joel Bonifacio definiera solo frente al arquero. Dos jugadas parecidas, separadas por pocos minutos, que muestran que no fue un error aislado.