¿Golpe de nocaut? San Martín cayó en Rafaela y el Reducido se aleja cada vez más

El problema no solo fue futbolístico. Lo anímico también jugó. Mientras Rafaela se levantó rápido las dos veces que estuvo en desventaja, cuando esa circunstancia le tocó al “Santo”, el equipo se cayó totalmente. Jugadores cabizbajos, pases a cualquier lado, centros a la segunda bandeja, entre otros síntomas, dejaron la sensación de un plantel convencido de que no puede. Y así fue. Solo hubo un tibio acercamiento por inercia que el arquero Mayco Bergia neutralizó al salir a tiempo. El cuarto gol de la “Crema” estuvo de más: en el quinto minuto de descuento, Alexis Rodríguez marcó de contra el 4 a 2 definitivo, que casi no se gritó: hasta la hinchada local sabía que el conjunto tucumano ya no era una amenaza y que, impotente, solo estaba aguardando el final.