Duro revés para River y la Selección: Thiago Almada sufrió un desgarro y se pierde la gira de octubre
El mediapunta debió abandonar el campo a los pocos minutos del inicio en el Monumental tras sentir un pinchazo en su pierna izquierda. Los estudios médicos confirmaron el grado del problema físico, que altera los planes de Lionel Scaloni para la ventana internacional.
Resumen para apurados
- Thiago Almada sufrió un desgarro jugando para River en el Monumental ante Huracán, por lo que quedó descartado de la gira de octubre con la Selección Argentina.
- El mediapunta sintió un tirón muscular a los cinco minutos del partido y los estudios médicos confirmaron una ruptura fibrilar que demandará entre tres y cuatro semanas de baja.
- La lesión margina a Almada de los amistosos con la Selección y de las próximas fechas de River en el torneo local, aunque asistirá al homenaje de despedida a Lionel Messi.
La derrota de River por 2-1 frente a Huracán en el Monumental dejó un saldo sumamente costoso para las aspiraciones del conjunto de Núñez y encendió de inmediato las alarmas en el predio de Ezeiza. Apenas transcurridos cinco minutos del pitazo inicial, Thiago Almada ensayó un pase pinchado hacia el sector derecho buscando la carrera de Sebastián Driussi y sintió un repentino tirón muscular. Pese a que intentó probar sus desplazamientos para continuar en cancha, las evidentes señales de dolor forzaron su salida prematura para permitir el ingreso de Lucas Beltrán. Los exámenes de diagnóstico por imágenes realizados en las horas posteriores ratificaron el peor escenario: desgarro en el cuádriceps izquierdo.
El parte médico representa un impacto directo en la planificación del seleccionado nacional. Almada integraba la lista formal de Lionel Scaloni para afrontar la triple fecha amistosa de octubre frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Al tratarse de una ruptura fibrilar en una zona de alta exigencia biomecánica, los plazos de rehabilitación suelen demandar entre tres y cuatro semanas como mínimo, situación que lo marginó de manera definitiva de la convocatoria y obligará al cuerpo técnico a evaluar si cita a un sustituto de urgencia. No obstante su imposibilidad de calzarse los botines, el mediapunta dirá presente junto al resto de la delegación campeona del mundo en Qatar para participar del emotivo homenaje y despedida definitiva de Lionel Messi con la casaca celeste y blanca.
En los pasillos del Monumental, la baja suscita preocupación de cara a la reanudación del certamen doméstico. Si bien el inminente receso por la ventana internacional funcionará como un colchón para transitar las primeras semanas de recuperación sin competencia oficial, la evolución del futbolista difícilmente le permita estar disponible para la seguidilla venidera del Torneo Clausura. El calendario marca una visita a Sarmiento de Junín el 7 de octubre —jornada que podría trasladarse unos días más adelante— y el compromiso de la fecha 12 ante Estudiantes de Río Cuarto en condición de local, dos compromisos en los que el elenco millonario no podrá contar con su desequilibrio ofensivo.
Dentro del complejo panorama clínico que arrojó el duelo ante el "Globo", la única noticia favorable para el cuerpo técnico provino de la evolución de Tobías Andrada. El volante juvenil había salido reemplazado a los 35 minutos de la primera mitad entre lágrimas a raíz de un fuerte traumatismo en el cuádriceps derecho; sin embargo, las evaluaciones clínicas posteriores descartaron cualquier daño estructural, llevando alivio inmediato tras lo que finalmente resultó ser solo un susto pasajero.