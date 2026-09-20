Duro revés para River y la Selección: Thiago Almada sufrió un desgarro y se pierde la gira de octubre

El parte médico representa un impacto directo en la planificación del seleccionado nacional. Almada integraba la lista formal de Lionel Scaloni para afrontar la triple fecha amistosa de octubre frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Al tratarse de una ruptura fibrilar en una zona de alta exigencia biomecánica, los plazos de rehabilitación suelen demandar entre tres y cuatro semanas como mínimo, situación que lo marginó de manera definitiva de la convocatoria y obligará al cuerpo técnico a evaluar si cita a un sustituto de urgencia. No obstante su imposibilidad de calzarse los botines, el mediapunta dirá presente junto al resto de la delegación campeona del mundo en Qatar para participar del emotivo homenaje y despedida definitiva de Lionel Messi con la casaca celeste y blanca.