Frana destacó el rol de Navone en la Copa Davis: “Es muy fácil ser buen tipo cuando todo va a favor”

DESDE NEUQUÉN.- Por su gran nivel y desempeño en la gira de cemento (en la que consiguió un triunfo histórico frente a Novak Djokovic), Mariano Navone llegó a Neuquén con posibilidades concretas de jugar la serie frente a Turquía. Sin embargo, Javier Frana eligió a Thiago Tirante como segundo singlista y, con el desarrollo de la eliminatoria, el tenista de 9 de Julio terminó sin ingresar a la cancha. Lejos de pasar inadvertida, su actitud durante esos días fue uno de los aspectos que el capitán argentino decidió destacar después del triunfo 3-1 que aseguró la clasificación a los Qualifiers 2027 de laCopa Davis.