Día del Jubilado en Argentina: por qué se celebra cada 20 de septiembre y cuál es su origen

Este domingo 20 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Jubilado, una fecha que busca reconocer a las personas que finalizaron su etapa laboral luego de realizar sus aportes al sistema previsional. La jornada también pone el foco en la importancia de garantizar derechos vinculados con la seguridad social, la salud y el acceso a los haberes correspondientes.