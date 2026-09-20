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Día del Jubilado en Argentina: por qué se celebra cada 20 de septiembre y cuál es su origen

Pocos conocen el hecho ocurrido el 20 de septiembre de 1904 que dio origen a esta fecha en Argentina. La historia detrás del Día del Jubilado se relaciona con uno de los primeros pasos del sistema previsional del país.

Cada 20 se septiembre se celebra el Día del Jubilado en Argentina
Cada 20 se septiembre se celebra el Día del Jubilado en Argentina Diario Uno
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cada 20 de septiembre, Argentina conmemora el Día del Jubilado para homenajear a quienes concluyeron su vida laboral y aportaron al sistema previsional nacional.
  • La fecha evoca el 20 de septiembre de 1904, cuando se sancionó la Ley 4349 bajo la presidencia de Julio A. Roca, creando la primera Caja de Jubilaciones para empleados públicos.
  • La jornada resalta la vigencia de convenios internacionales de derechos humanos y la necesidad permanente de garantizar haberes dignos y cobertura integral de salud a futuro.
Resumen generado con IA

Este domingo 20 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Jubilado, una fecha que busca reconocer a las personas que finalizaron su etapa laboral luego de realizar sus aportes al sistema previsional. La jornada también pone el foco en la importancia de garantizar derechos vinculados con la seguridad social, la salud y el acceso a los haberes correspondientes.

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La elección de esta fecha tiene un origen histórico: el 20 de septiembre de 1904 se sancionó en el país la primera ley que estableció un sistema de jubilaciones para determinados trabajadores. La norma fue aprobada durante la presidencia de Julio Argentino Roca y marcó uno de los primeros antecedentes de la legislación previsional argentina.

Por qué se celebra el Día del Jubilado el 20 de septiembre

La fecha recuerda la sanción de la Ley 4349, considerada la primera normativa jubilatoria de Argentina. La legislación estableció un régimen de previsión para empleados públicos de la Nación, funcionarios y agentes civiles.

A partir de esta norma comenzó a funcionar la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. El sistema contemplaba aportes de los trabajadores destinados a conformar un fondo que permitiera otorgar una suma mensual una vez alcanzado el retiro.

Con el paso de los años, el sistema previsional fue incorporando a trabajadores de distintas actividades. Entre ellos se encontraban empleados bancarios, obreros, trabajadores aeronáuticos y trabajadores de prensa.

Antes de la creación de este tipo de mecanismos estatales, la asistencia social para los trabajadores se encontraba principalmente vinculada con las asociaciones de socorros mutuos.

El derecho a una jubilación

La protección de las personas mayores también está contemplada en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En su artículo 18 se establece la obligación de promover condiciones de trabajo dignas y favorecer el acceso a una jubilación.

En este contexto, el Día del Jubilado no solo funciona como una fecha de reconocimiento, sino también como una oportunidad para recordar la importancia de la seguridad social y de los derechos de quienes aportaron durante su vida laboral.

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