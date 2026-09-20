Cómo ahorrar aunque parezca imposible: la regla 50-30-20 que ayuda a ordenar el sueldo

Ahorrar puede parecer difícil cuando los ingresos deben repartirse entre numerosos gastos cotidianos. Sin embargo, existen métodos que permiten ordenar las finanzas personales y establecer un monto destinado al ahorro sin dejar de cubrir las necesidades y los gastos vinculados al entretenimiento.
Una de las estrategias más conocidas es la técnica 50-30-20, un método que propone dividir los ingresos mensuales en tres categorías para organizar mejor el dinero. La idea es establecer de antemano cuánto se destinará a los gastos esenciales, cuánto podrá utilizarse para gustos personales y qué parte quedará reservada.
Para comenzar a ahorrar, también es importante establecer un objetivo. Puede tratarse de reunir dinero para una compra determinada, afrontar una emergencia o simplemente construir un fondo para utilizar más adelante.
Cómo funciona la regla 50-30-20 para ahorrar
El método propone distribuir los ingresos en tres grupos. Cada porcentaje tiene una finalidad concreta y permite visualizar de manera sencilla hacia dónde se dirige el dinero cada mes.
- 50% para las necesidades
En esta categoría entran, por ejemplo, el alquiler, la alimentación, el transporte, los servicios y los pagos de la tarjeta de crédito.
- 30% para gustos y entretenimiento
Aquí pueden incluirse suscripciones, salidas, paseos, comidas imprevistas y encuentros con amigos, entre otros gastos personales.
- 20% para ahorro e inversiones
La ventaja de separar este dinero desde el comienzo es que permite conocer cuánto se puede acumular en determinado período y establecer metas concretas.
Qué diferencia hay entre el ahorro formal y el informal
Existen distintas maneras de guardar el dinero. Una de ellas es el ahorro informal, que consiste en separar efectivo y conservarlo en una alcancía, una caja fuerte o incluso en el hogar.
El ahorro formal, en cambio, implica utilizar una cuenta dentro del sistema financiero. En este caso, el dinero puede destinarse a instrumentos que generen intereses, como los depósitos a plazo fijo.
Más allá del mecanismo elegido, incorporar el ahorro al presupuesto permite establecer una suma fija y realizar proyecciones. Saber cuánto dinero se puede guardar cada mes facilita calcular cuánto tiempo podría llevar alcanzar una determinada meta.
Por qué establecer una meta puede ayudar a ahorrar
Ahorrar sin un objetivo específico también permite construir un capital para el futuro. Sin embargo, establecer una meta concreta puede facilitar la planificación y hacer más visible el progreso.
Definir cuánto dinero se necesita y en qué plazo se busca reunirlo permite transformar el ahorro en un objetivo medible. De esta manera, el presupuesto mensual deja de contemplar el ahorro como un gasto secundario y lo incorpora como una parte definida de la organización financiera.