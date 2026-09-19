DeportesMotores

Alpine contrató a Mike Elliott como director técnico: qué significa para el auto de Franco Colapinto

El ingeniero británico regresará a Enstone para liderar las áreas técnica y de ingeniería. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en la Fórmula 1 y fue parte del exitoso ciclo de Mercedes.

Colapinto.
Colapinto.
19 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Alpine anunció hoy la contratación del ingeniero Mike Elliott en Enstone como nuevo director técnico para reducir la brecha con los equipos líderes de la F1.
  • Elliott cuenta con más de 20 años en la categoría y regresa a la fábrica británica tras un exitoso ciclo en Mercedes, donde conquistó ocho títulos de constructores.
  • Su llegada apunta a optimizar la aerodinámica del monoplaza del argentino Franco Colapinto, buscando mayor competitividad en los próximos campeonatos.
Resumen generado con IA

Alpine anunció la incorporación de Mike Elliott como nuevo director técnico, una decisión con la que pretende fortalecer su estructura de ingeniería y reducir la diferencia que actualmente mantiene con los equipos más competitivos de la Fórmula 1.

El ingeniero británico asumirá la conducción del proyecto técnico en la fábrica de Enstone y tendrá entre sus responsabilidades el desarrollo del monoplaza que utiliza Franco Colapinto. Su trabajo estará enfocado principalmente en mejorar el rendimiento aerodinámico y tecnológico del auto para conseguir mejores resultados en la pista.

Para Elliott no se tratará de un lugar desconocido. Entre 2008 y 2012 trabajó en Enstone como aerodinamista principal, durante el período en el que el equipo compitió primero bajo el nombre de Renault y posteriormente como Lotus. Ahora regresará con una función de mayor responsabilidad y la misión de liderar las áreas técnica y de ingeniería.

La trayectoria de Mike Elliott en la Fórmula 1

Elliott cuenta con más de dos décadas de experiencia dentro de la máxima categoría. Comenzó su carrera en McLaren en 2000 como aerodinámico y progresivamente fue ocupando diferentes funciones hasta quedar al frente del rendimiento aerodinámico de la escudería.

Más tarde pasó por Renault y Lotus, donde se desempeñó como aerodinamista principal. En 2012 se incorporó a Mercedes y allí atravesó buena parte del período más exitoso del equipo alemán.

Durante su paso por esa estructura ocupó los cargos de jefe de aerodinámica, director de tecnología y, finalmente, director técnico, puesto que mantuvo hasta 2023. Su trayectoria en Mercedes estuvo vinculada con la conquista de ocho campeonatos de Constructores y ocho títulos de Pilotos.

Qué puede aportar Elliott al proyecto de Alpine

La contratación se produce en medio del objetivo de Alpine de acercarse a los cuatro equipos más fuertes del campeonato. Elliott tendrá la tarea de reorganizar y potenciar el trabajo técnico que se realiza en Enstone, además de trasladar su experiencia en aerodinámica al desarrollo de los próximos autos.

Su llegada también adquiere una importancia particular para Colapinto. Las mejoras que pueda introducir el nuevo director técnico estarán orientadas a optimizar el rendimiento del monoplaza con el que compite el piloto argentino.

Alpine apuesta así por un ingeniero que conoce tanto el funcionamiento interno de Enstone como las exigencias de una escudería que pelea por los campeonatos. Su regreso representa un nuevo paso dentro del proceso con el que el equipo busca acortar distancias y recuperar terreno en la Fórmula 1.

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto habló de la fama y sorprendió con una confesión sobre su vida en Mónaco

Franco Colapinto habló de la fama y sorprendió con una confesión sobre su vida en Mónaco

Max Verstappen largó último ante 100 rivales y ganó una increíble carrera de karting

Max Verstappen largó último ante 100 rivales y ganó una increíble carrera de karting

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Franco Colapinto alcanzó los 40 Grandes Premios en la Fórmula 1 y va por una marca de Fangio

Franco Colapinto alcanzó los 40 Grandes Premios en la Fórmula 1 y va por una marca de Fangio

Colapinto celebró su noveno puesto en España: “Es una de mis mejores clasificaciones en la F1”

Colapinto celebró su noveno puesto en España: “Es una de mis mejores clasificaciones en la F1”

Lo más popular
Monstruos
1

Monstruos

Biocombustibles: un paso en el camino correcto
2

Biocombustibles: un paso en el camino correcto

Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar
3

Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar

4

HLB: el desarrollo de una “vacuna” genera esperanza para el citrus

Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración
5

Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración

Ranking notas premium
Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei
1

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”
2

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”

¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán?
3

¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán?

La Libertad Avanza empieza a mostrar sus cartas en el interior para enfrentar al PJ
4

La Libertad Avanza empieza a mostrar sus cartas en el interior para enfrentar al PJ

Miguel Acevedo: Rossana Chahla está haciendo una gestión que antes no veíamos
5

Miguel Acevedo: "Rossana Chahla está haciendo una gestión que antes no veíamos"

Más Noticias
Auschwitz, esto ha sucedido

Auschwitz, esto ha sucedido

Campedrinos en Tucumán: “Mate y folclore” para fortalecer la identidad

Campedrinos en Tucumán: “Mate y folclore” para fortalecer la identidad

Pokkah boeng presentó una prevalencia de un 42,9%, con incidencias máximas de un 20%

Pokkah boeng presentó una prevalencia de un 42,9%, con incidencias máximas de un 20%

Senasa registró un caso de influenza aviar en Buenos Aires

Senasa registró un caso de influenza aviar en Buenos Aires

Una gira técnica integral conecta el potencial de Tucumán y Jujuy para el cultivo de palta

Una gira técnica integral conecta el potencial de Tucumán y Jujuy para el cultivo de palta

Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración

Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración

Comentarios