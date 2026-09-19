Alpine contrató a Mike Elliott como director técnico: qué significa para el auto de Franco Colapinto

Resumen para apurados
- Alpine anunció hoy la contratación del ingeniero Mike Elliott en Enstone como nuevo director técnico para reducir la brecha con los equipos líderes de la F1.
- Elliott cuenta con más de 20 años en la categoría y regresa a la fábrica británica tras un exitoso ciclo en Mercedes, donde conquistó ocho títulos de constructores.
- Su llegada apunta a optimizar la aerodinámica del monoplaza del argentino Franco Colapinto, buscando mayor competitividad en los próximos campeonatos.
Alpine anunció la incorporación de Mike Elliott como nuevo director técnico, una decisión con la que pretende fortalecer su estructura de ingeniería y reducir la diferencia que actualmente mantiene con los equipos más competitivos de la Fórmula 1.
El ingeniero británico asumirá la conducción del proyecto técnico en la fábrica de Enstone y tendrá entre sus responsabilidades el desarrollo del monoplaza que utiliza Franco Colapinto. Su trabajo estará enfocado principalmente en mejorar el rendimiento aerodinámico y tecnológico del auto para conseguir mejores resultados en la pista.
Para Elliott no se tratará de un lugar desconocido. Entre 2008 y 2012 trabajó en Enstone como aerodinamista principal, durante el período en el que el equipo compitió primero bajo el nombre de Renault y posteriormente como Lotus. Ahora regresará con una función de mayor responsabilidad y la misión de liderar las áreas técnica y de ingeniería.
La trayectoria de Mike Elliott en la Fórmula 1
Elliott cuenta con más de dos décadas de experiencia dentro de la máxima categoría. Comenzó su carrera en McLaren en 2000 como aerodinámico y progresivamente fue ocupando diferentes funciones hasta quedar al frente del rendimiento aerodinámico de la escudería.
Más tarde pasó por Renault y Lotus, donde se desempeñó como aerodinamista principal. En 2012 se incorporó a Mercedes y allí atravesó buena parte del período más exitoso del equipo alemán.
Durante su paso por esa estructura ocupó los cargos de jefe de aerodinámica, director de tecnología y, finalmente, director técnico, puesto que mantuvo hasta 2023. Su trayectoria en Mercedes estuvo vinculada con la conquista de ocho campeonatos de Constructores y ocho títulos de Pilotos.
Qué puede aportar Elliott al proyecto de Alpine
La contratación se produce en medio del objetivo de Alpine de acercarse a los cuatro equipos más fuertes del campeonato. Elliott tendrá la tarea de reorganizar y potenciar el trabajo técnico que se realiza en Enstone, además de trasladar su experiencia en aerodinámica al desarrollo de los próximos autos.
Su llegada también adquiere una importancia particular para Colapinto. Las mejoras que pueda introducir el nuevo director técnico estarán orientadas a optimizar el rendimiento del monoplaza con el que compite el piloto argentino.
Alpine apuesta así por un ingeniero que conoce tanto el funcionamiento interno de Enstone como las exigencias de una escudería que pelea por los campeonatos. Su regreso representa un nuevo paso dentro del proceso con el que el equipo busca acortar distancias y recuperar terreno en la Fórmula 1.