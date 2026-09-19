Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand fue internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei de Palermo por un cuadro de neumopatía para realizarse estudios y controles médicos.
- La conductora había recibido el alta hace cinco días tras superar una bronquitis, pero solicitó ser hospitalizada de nuevo por precaución y se encuentra estable.
- La diva permanece en observación a la espera de un nuevo parte médico el lunes, lo que mantiene en vilo a su audiencia y posterga su regreso a la televisión.
Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre en el sanatorio Mater Dei de Palermo, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. La conductora, de 99 años, ingresó por un cuadro compatible con neumopatía y permanece bajo cuidados médicos, acompañada por sus familiares.
Según el primer parte difundido por el centro de salud, Legrand quedó internada para realizarse estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo los controles correspondientes.
“La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, informó el parte médico del viernes, firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei.
“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes”, concluyó el comunicado.
Hasta el momento, la familia de “La Chiqui” no realizó declaraciones sobre esta nueva internación, aunque compartió el parte médico a través de sus redes sociales oficiales.
En tanto, desde la cuenta de X de LAM, de América TV, difundieron un video en el que se observa a Juana Viale cuando visita a su abuela en el sanatorio.
Por otra parte, el periodista Guillermo Lobo contó el viernes en TN que durante la noche del jueves Mirtha “sintió ansiedad y fue ella misma quien pidió la internación”. Según explicó, “se siente más tranquila estando hospitalizada y atendida”.
El periodista también señaló que la conductora se encuentra en “una sala de terapia”, aunque aclaró que no sería por la gravedad de su cuadro, sino porque los médicos buscan que permanezca tranquila y sin visitas. “Tiene un cuadro delicado, pero está en equilibrio”, afirmó.
Lobo agregó que Mirtha presentó una “leve mejoría” y que no necesitó asistencia mecánica para respirar.
La internación anterior
La nueva hospitalización se produjo pocos días después de la anterior. El lunes 7 de septiembre, Legrand había ingresado al Mater Dei luego de realizarse estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana.
Por precaución, los médicos consideraron recomendable que permaneciera internada para realizarle los estudios pertinentes. Debido a esa situación, la conductora suspendió las grabaciones de su programa y fue reemplazada por su nieta.
Después de casi una semana en observación, el domingo 13 de septiembre recibió el alta médica. “A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, había informado entonces el sanatorio.
Tras el alta, la familia de Mirtha difundió un mensaje de agradecimiento al Mater Dei y a sus profesionales. Destacó especialmente el trabajo del cuerpo médico, el personal administrativo, el servicio de enfermería y el doctor Guillermo Semeniuk, además del “alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana” recibidos durante su atención.
Luego de regresar a su casa de Barrio Parque, Legrand se concentró en su recuperación y no volvió al programa. Fuentes cercanas habían señalado que se estaba “recuperando muy bien”, con buen ánimo. Aunque no salió de su domicilio, recibió visitas, almorzó y conversó con amigos.
Ahora, la conductora permanece nuevamente internada y bajo observación. Si no se producen cambios en su estado, el sanatorio tiene previsto emitir un nuevo parte médico el lunes 21 de septiembre.