La salud de Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y quiénes la visitaron

La conductora, de 99 años, transitó una noche tranquila dentro del cuadro de riesgo que atraviesa. Durante ese período recibió la visita de su círculo más íntimo, entre quienes estuvieron su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale, quien actualmente se hace cargo de la conducción del programa de la diva en El Trece.