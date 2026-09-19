La salud de Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y quiénes la visitaron

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand fue internada de urgencia el viernes en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires por una recaída respiratoria compatible con neumopatía.
- La diva de 99 años había recibido el alta cinco días antes. Pasó una noche estable en habitación individual acompañada por su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale.
- La conductora continuará bajo observación médica y realizando estudios clínicos. El sanatorio prevé difundir un nuevo parte sobre su evolución de salud el lunes 21.
Mirtha Legrand tuvo que ser internada de urgencia el viernes por la tarde en el Sanatorio Mater Dei debido a una recaída en su cuadro respiratorio, apenas cinco días después de haber recibido el alta del mismo centro de salud.
La conductora, de 99 años, transitó una noche tranquila dentro del cuadro de riesgo que atraviesa. Durante ese período recibió la visita de su círculo más íntimo, entre quienes estuvieron su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale, quien actualmente se hace cargo de la conducción del programa de la diva en El Trece.
Según consignó el portal Teleshow, la diva permanece estable y fue trasladada a una habitación individual, donde continúa bajo atención permanente del equipo médico del Sanatorio Mater Dei, a la espera de los estudios pertinentes. De no mediar inconvenientes, el próximo parte médico oficial está previsto para el lunes 21.
Qué dice el parte médico sobre Mirtha Legrand
El parte médico emitido por el director del sanatorio, el doctor Enrique Echagüe, precisó que Legrand ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía”.
El documento asegura que la diva “se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.
El comunicado finaliza con un mensaje de la familia de la conductora: “La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.
El antecedente que encendió la preocupación
La situación de la conductora demanda un cuidado particular por la confluencia de varios factores. El primero y más determinante es su edad: con 99 años, Legrand pertenece a una franja etaria en la que cualquier afección respiratoria puede progresar con mayor velocidad y complicarse si no se actúa a tiempo.
A esto se suma un antecedente inmediato. Mirtha Legrand había permanecido internada entre el 7 y el 13 de septiembre por un cuadro respiratorio y había recibido el alta apenas cinco días antes de esta nueva internación.
Por el momento, la conductora continúa bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei, mientras se realizan los estudios y controles correspondientes.