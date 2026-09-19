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Neumopatía y neumonía: cuál es la diferencia y qué se sabe del cuadro de Mirtha Legrand

Aunque los términos pueden parecer similares, no significan lo mismo. Qué diferencia hay entre una neumopatía y una neumonía.

Mirtha Legrand fue internada por una neumopatía: cuál es la diferencia con la neumonía
Mirtha Legrand fue internada por una neumopatía: cuál es la diferencia con la neumonía
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand fue internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro compatible con neumopatía, para someterse a estudios y tratamiento médico.
  • El reingreso ocurrió pocos días después de un alta previa. El diagnóstico de neumopatía abarca diversas afecciones pulmonares y no confirma necesariamente una neumonía.
  • La conductora permanecerá bajo observación médica a la espera de nuevos estudios clínicos que determinen la patología exacta y definan la evolución de su estado de salud.
Resumen generado con IA

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, pocos días después de haber recibido el alta médica. Según informó la institución, la conductora presenta un “cuadro compatible con neumopatía” y permanecerá hospitalizada para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La utilización de ese término en el parte médico generó dudas sobre si la conductora tiene neumonía. Sin embargo, neumopatía y neumonía no son sinónimos. La primera es una denominación general que puede abarcar distintas enfermedades o alteraciones pulmonares, mientras que la segunda es una enfermedad específica.

Por eso, con la información oficial disponible no es posible afirmar que Mirtha Legrand tenga neumonía. El parte del Mater Dei solamente señala que presenta un cuadro compatible con neumopatía y que se encuentra internada para realizar los estudios correspondientes.

Qué es una neumopatía

Neumopatía es un término general utilizado para referirse a una enfermedad o alteración de los pulmones. No identifica una única patología ni permite conocer por sí solo cuál es la causa del problema.

Dentro de este concepto pueden encontrarse diferentes afecciones pulmonares, entre ellas enfermedades obstructivas, procesos inflamatorios e infecciones respiratorias. La neumonía también forma parte de este grupo.

Por eso, cuando un médico habla de una neumopatía, todavía puede ser necesario realizar estudios para determinar exactamente qué enfermedad está afectando los pulmones.

El diagnóstico depende de la evaluación clínica y, según cada caso, puede requerir análisis, mediciones de oxígeno y estudios por imágenes.

Qué es una neumonía

La neumonía sí es una enfermedad específica. Se trata de una infección que afecta uno o ambos pulmones y provoca que los alvéolos, los pequeños sacos de aire donde se produce el intercambio de oxígeno, puedan llenarse de líquido o pus.

Puede estar provocada por diferentes microorganismos, entre ellos bacterias, virus y hongos. También existen distintos tipos de neumonía, según su origen y las circunstancias en las que se produce.

Los síntomas pueden variar según la causa y la gravedad, pero entre los más frecuentes se encuentran fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar y dolor en el pecho al respirar o toser. En los adultos mayores, los síntomas pueden presentarse de manera diferente e incluso ser menos evidentes.

Neumopatía y neumonía: la diferencia clave

La diferencia puede resumirse de una manera sencilla: una neumopatía es un término amplio y una neumonía es una enfermedad concreta que puede estar incluida dentro de ese término.

Es decir:

  • Neumopatía: hace referencia, de manera general, a una enfermedad o alteración de los pulmones.
  • Neumonía: es una infección pulmonar específica.
  • Relación entre ambas: una neumonía puede considerarse una neumopatía, pero no todas las neumopatías son neumonías.

Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand

La nueva internación se produjo pocos días después de que Mirtha Legrand recibiera el alta. La conductora había permanecido anteriormente en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y posteriormente continuó su recuperación en su domicilio.

En esta oportunidad, el centro médico informó que ingresó durante la tarde y que quedó internada para realizar estudios, tratamiento y controles. El comunicado también señaló que la familia agradeció la preocupación y el respeto por la salud de la conductora.

Por el momento, el parte médico no especificó qué tipo de neumopatía presenta Mirtha Legrand ni indicó que se trate de una neumonía. Por eso, cualquier diagnóstico más preciso requeriría información médica adicional.

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