Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

Mirtha Legrand volvió a ser internada el viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, cinco días después de haber recibido el alta médica. La conductora presentó una desmejoría en su estado de salud y, según el último parte médico difundido por la institución, presenta un cuadro compatible con neumopatía. Permanece internada para realizarse estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos.