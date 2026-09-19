Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand fue internada el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía para realizarse estudios y recibir tratamiento.
- La internación ocurrió apenas cinco días después de recibir el alta médica, tras presentar una desmejoría en su salud mientras continuaba con controles.
- El próximo parte médico se difundirá el lunes 21 de septiembre y será clave para definir la evolución de su estado clínico y la continuidad del tratamiento.
Mirtha Legrand volvió a ser internada el viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, cinco días después de haber recibido el alta médica. La conductora presentó una desmejoría en su estado de salud y, según el último parte médico difundido por la institución, presenta un cuadro compatible con neumopatía. Permanece internada para realizarse estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos.
Cuándo habrá un nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand
Ante la nueva internación, creció la expectativa por conocer cómo evoluciona la salud de Mirtha. El Sanatorio Mater Dei informó que, si no se producen cambios antes, el próximo parte médico será difundido el lunes 21 de septiembre.
La institución explicó que la conductora permanece en el centro médico para completar los estudios y el tratamiento correspondiente. Por el momento, no se brindaron mayores detalles sobre su evolución.
La familia de Mirtha también agradeció las muestras de preocupación recibidas durante las últimas horas y pidió respeto ante la situación que atraviesa la conductora.
De esta manera, el próximo comunicado del Sanatorio Mater Dei será clave para conocer si hubo cambios en el cuadro de salud de Mirtha o si continúa bajo el mismo esquema de atención médica.
Juana Viale visitó a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei
Mientras se espera el próximo parte médico, Juana Viale se acercó durante la noche del viernes al Sanatorio Mater Dei para acompañar a su abuela. La visita quedó registrada en imágenes que fueron compartidas por las redes sociales de LAM, donde se observa a la conductora ingresando al centro médico.
Juana había retomado sus compromisos laborales y volvió a estar al frente de las grabaciones de Almorzando con Juana y La Noche de Mirtha. Luego de cumplir con su jornada de trabajo, se trasladó hasta el sanatorio para visitar a Mirtha.
La nueva internación de la histórica conductora se produjo apenas cinco días después de su anterior alta médica. Ahora, la atención está puesta en su evolución y en las próximas novedades que pueda brindar el centro médico.