De cuánto es la cuota más barata para comprar un auto 0 km con un crédito del Banco Nación

También difiere el porcentaje de ingresos que cada línea permite afectar al pago de la cuota. En pesos, ese límite es de hasta 35% de los ingresos netos para la cartera de haberes y previsional del Banco Nación, y de hasta 30% para el resto de los usuarios. En la modalidad UVA, el límite es de hasta 25% de los ingresos netos, sin distinción entre carteras.