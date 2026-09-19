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De cuánto es la cuota más barata para comprar un auto 0 km con un crédito del Banco Nación

El JMEV Easy 3, un pequeño vehículo eléctrico de origen chino, se ofrece como el 0 km más económico del mercado argentino. El Banco Nación permite financiar parte de su valor mediante un préstamo prendario, aunque también existe una alternativa de crédito en UVA.

EL MÁS ACCESIBLE. El JMEV Easy 3, un pequeño vehículo eléctrico de origen chino, se ofrece como el 0 km más económico del mercado argentino.
EL MÁS ACCESIBLE. El JMEV Easy 3, un pequeño vehículo eléctrico de origen chino, se ofrece como el 0 km más económico del mercado argentino.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Banco Nación ofrece créditos prendarios en Argentina para financiar el JMEV Easy 3, el auto eléctrico 0 km más barato del país, valuado en $25.941.500.
  • La entidad cubre hasta el 90% del valor del rodado mediante líneas tradicionales de hasta 72 meses o créditos ajustados por UVA con plazos máximos de cinco años.
  • Estas facilidades crediticias buscan dinamizar la venta de vehículos 0 km y facilitar la inserción de modelos eléctricos urbanos y accesibles en el mercado argentino.
Resumen generado con IA

El mercado automotor argentino tiene un nuevo protagonista entre los vehículos más accesibles. Se trata del JMEV Easy 3, un modelo eléctrico que se comercializa a un precio de $25.941.500 y que puede adquirirse mediante distintas opciones de financiación.

El vehículo es ofrecido en el país por la empresa E-Coche y se posiciona como el 0 km más barato disponible actualmente. Su tamaño compacto, motorización eléctrica y precio lo convierten en una alternativa para quienes buscan acceder a un vehículo nuevo con una inversión inicial menor.

A través del Banco Nación, los compradores pueden solicitar un préstamo prendario para financiar parte del valor del automóvil. La entidad permite cubrir hasta el 90% del precio, con un límite establecido en $25 millones, siempre que se cumplan las condiciones crediticias.

En el caso del JMEV Easy 3, una financiación equivalente al 90% del valor implicaría solicitar aproximadamente $23.347.350, mientras que el comprador debería afrontar una entrega inicial cercana a $2.594.150, sin considerar gastos adicionales asociados a la operación.

El banco ofrece plazos de hasta 72 meses, aunque el monto final de las cuotas dependerá de la tasa aplicada, el plazo elegido y el perfil crediticio del solicitante. También deben contemplarse los gastos de patentamiento, seguro y otros costos vinculados con la compra, consignó Infobae.

De cuánto es la cuota más barata para comprar un auto 0 km con un crédito del Banco Nación

La alternativa de financiación en UVA

Además de la línea en pesos con tasa fija, el Banco Nación presentó recientemente una modalidad de créditos prendarios ajustados por UVA. A diferencia de la línea en pesos, que admite plazos de hasta 72 meses, los créditos en UVA tienen un plazo de entre 12 y 60 meses.

En la modalidad UVA, la tasa se compone del ajuste por UVA más un 19% de TNA para la cartera de haberes del banco, o más un 25% de TNA para la cartera abierta.

También difiere el porcentaje de ingresos que cada línea permite afectar al pago de la cuota. En pesos, ese límite es de hasta 35% de los ingresos netos para la cartera de haberes y previsional del Banco Nación, y de hasta 30% para el resto de los usuarios. En la modalidad UVA, el límite es de hasta 25% de los ingresos netos, sin distinción entre carteras.

El Banco Nación difundió un ejemplo orientativo para dimensionar el impacto de ambas modalidades. Para una financiación de $10.000.000 a 60 meses, la cuota inicial estimada en la modalidad UVA es de $292.656 para clientes que cobran haberes en el banco, frente a $424.330 en la alternativa con sistema francés para ese mismo segmento.

El banco aclaró que esos valores son orientativos y que están sujetos a evaluación crediticia, a las condiciones vigentes al momento de la solicitud y, en el caso de la modalidad UVA, a la evolución de los índices que ajustan la cuota a lo largo del préstamo.

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