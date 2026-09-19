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Cuánto hay que caminar al día para mejorar la circulación de sangre en las piernas

Al poner en movimiento los músculos de las piernas, se ayuda a que la sangre fluya de manera más eficiente, evitando la acumulación en las venas.

Una caminata puede aportar múltiples beneficios a la salud
Una caminata puede aportar múltiples beneficios a la salud El País
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan caminar al menos 30 minutos al día para estimular la circulación sanguínea y evitar la acumulación de sangre en las piernas.
  • La contracción muscular en las extremidades inferiores actúa como bomba facilitando el retorno venoso, contrarrestando el sedentarismo o pasar muchas horas de pie.
  • Adoptar este hábito previene problemas vasculares y mejora la salud cardiovascular, aunque dolores o hinchazón persistentes exigirán consultar a un médico.
Resumen generado con IA

Caminar es una de las actividades físicas más sencillas para mantener las piernas en movimiento y favorecer la circulación sanguínea. Al caminar, los músculos de las extremidades inferiores se contraen y ayudan a impulsar la sangre de regreso hacia el corazón.

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Este mecanismo se conoce como bomba muscular de las piernas y cumple un papel importante en el retorno venoso. El movimiento contribuye a evitar que la sangre se acumule en las extremidades inferiores y, además, aporta otros beneficios para la salud cardiovascular.

La actividad física regular también puede ayudar a mantener un peso saludable y mejorar la resistencia física, factores que contribuyen al bienestar general.

Cuánto tiempo hay que caminar para mejorar la circulación

Una recomendación habitual es dedicar al menos 30 minutos al día a caminar. Sin embargo, esos 30 minutos no necesariamente tienen que hacerse de manera continua.

Cuando no es posible disponer de media hora seguida, el tiempo puede dividirse en períodos más cortos. Por ejemplo, se pueden realizar dos caminatas de 15 minutos, una por la mañana y otra por la tarde.

Lo importante es incorporar movimiento de manera regular para mantener activos los músculos de las piernas.

Cómo funciona la bomba muscular de las piernas

Cada vez que caminamos, los músculos de las piernas se contraen. Estas contracciones ejercen presión sobre las venas y favorecen que la sangre avance en dirección al corazón.

Las válvulas que se encuentran dentro de las venas ayudan a impedir que la sangre retroceda. De esta manera, el movimiento de los músculos y el funcionamiento de estas válvulas colaboran para facilitar el retorno venoso.

Por eso, permanecer muchas horas sentado o de pie y sin movimiento puede favorecer la sensación de pesadez o hinchazón en las piernas en algunas personas.

Otros beneficios de caminar todos los días

Además de favorecer el movimiento de la sangre en las extremidades inferiores, caminar regularmente puede contribuir a mejorar la resistencia cardiovascular y la condición física.

También puede ayudar a controlar el peso corporal cuando forma parte de un estilo de vida que combina actividad física y una alimentación adecuada.

La clave está en transformar la caminata en un hábito y adaptar la duración y la intensidad a las posibilidades y condiciones de cada persona.

Caminar y cuidar la salud de las piernas

La actividad física es una herramienta útil para mantener las piernas activas, pero no reemplaza la evaluación médica cuando existen síntomas persistentes o problemas circulatorios diagnosticados.

Dolor, hinchazón importante, cambios en la coloración de la piel o molestias que aparecen de manera recurrente requieren una consulta con un profesional de la salud para determinar su causa.

Para quienes pueden realizar actividad física con normalidad, incorporar caminatas de manera regular es una alternativa sencilla para mantener el cuerpo en movimiento y estimular la circulación de las piernas.

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