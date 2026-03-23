Accidente en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York: un avión chocó contra un camión de bomberos y murieron dos personas

Las operaciones en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, quedaron completamente interrumpidas durante la madrugada de este lunes luego de un accidente que involucró a un avión de Air Canada y un vehículo de emergencia en plena pista, en un episodio que generó demoras, cancelaciones y una rápida respuesta de los equipos de rescate. Se reportaron dos muertos y al menos 13 heridos.
De acuerdo con información confirmada por autoridades locales y federales, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dispuso la suspensión total de los vuelos tras el impacto, mientras se desplegaban operativos en el lugar para asistir a los afectados y asegurar la zona.
El Departamento de Policía de Nueva York indicó a la agencia AFP que un avión “colisionó con un vehículo de la autoridad portuaria”. En tanto, reportes preliminares citados por medios estadounidenses señalaron que se trataba de un camión de bomberos operado por personal policial, que se encontraba en funciones al momento del accidente.
Por su parte, el Departamento de Bomberos detalló que “respondimos a un incidente reportado que involucra a un avión y un vehículo” en la pista cuatro. Según precisaron, el hecho ocurrió a las 23:38 del domingo, aunque en las primeras horas posteriores no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias exactas del choque.
Fuentes cercanas a la investigación, citadas por la prensa local, indicaron que al menos 13 personas resultaron heridas como consecuencia del impacto (11 pasajeros y dos rescatistas). El piloto y el copiloto del avión de Air Canada fallecieron luego de ser rescatados, debido a las lesiones de gravedad.
En el avión viajaban 72 pasajeros junto a cuatro tripulantes. Según los primeros datos, la aeronave ya había completado la maniobra de aterrizaje y se desplazaba a unos 200 kilómetros por hora cuando se produjo la colisión.
La plataforma especializada FlightRadar24 informó que un avión de Air Canada Express “colisionó con un vehículo de rescate y extinción de incendios del aeropuerto” durante el aterrizaje. La misma fuente precisó que se trataba de un modelo CRJ-900 operado por Jazz Aviation, que había partido desde Montreal.
Asimismo, el sistema de seguimiento aéreo indicó que el avión “estaba rodando por la pista cuando impactó” contra el vehículo, que aparentemente se cruzó en su trayectoria, lo que derivó en el accidente.
El incidente tuvo un fuerte impacto en el funcionamiento del aeropuerto LaGuardia, una de las principales terminales para vuelos domésticos en Nueva York. Según datos oficiales, numerosos vuelos programados para las primeras horas del lunes registraron cancelaciones o importantes demoras.
En paralelo, la agencia de gestión de emergencias de Nueva York advirtió sobre complicaciones en los alrededores del aeropuerto. “Esperen cancelaciones, cierres de carreteras, retrasos en el tráfico y personal de emergencia”, señalaron en un mensaje difundido en redes sociales. “Utilice rutas alternativas”, agregaron.
El accidente se produjo en un contexto ya complejo para LaGuardia, que venía registrando dificultades operativas durante el fin de semana debido a condiciones climáticas adversas. A esto se sumaban demoras en los controles de seguridad vinculadas a problemas de personal, según habían reconocido autoridades días atrás.
En tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó que inició la recolección de información para determinar las causas del accidente, aunque hasta el momento no se difundieron conclusiones preliminares.
Las autoridades aeroportuarias y la Policía de la Autoridad Portuaria no informaron aún cuándo se normalizarán las operaciones en LaGuardia, mientras continúan las tareas de investigación y remoción en la zona afectada.