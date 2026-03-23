Accidente en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York: un avión chocó contra un camión de bomberos y murieron dos personas

Las operaciones en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, quedaron completamente interrumpidas durante la madrugada de este lunes luego de un accidente que involucró a un avión de Air Canada y un vehículo de emergencia en plena pista, en un episodio que generó demoras, cancelaciones y una rápida respuesta de los equipos de rescate. Se reportaron dos muertos y al menos 13 heridos.