Copa Davis: Yanki Erel reveló que tiene “un plan” para complicar a Francisco Cerúndolo

Resumen para apurados
- Yanki Erel enfrentará hoy a Francisco Cerúndolo a las 12 en el Ruca Che de Neuquén para abrir la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía con una estrategia reservada.
- Pese a la brecha de ranking (305° vs 23°), el tenista turco confía en su condición de zurdo y en su adaptación al cemento bajo techo para contrarrestar la potencia del argentino.
- El primer cruce definirá el tono anímico de la serie; una victoria albiceleste encaminará la clasificación, mientras que una sorpresa turca alteraría el favoritismo local.
Yanki Erel será el encargado de afrontar el primer desafío de Turquía en la serie de Copa Davis frente al equipo argentino. El zurdo, ubicado en el puesto 305° del ranking, enfrentará desde las 12 a Francisco Cerúndolo (23°) en el partido que abrirá la acción en el Ruca Che de Neuquén.
La diferencia de ranking es amplia y enfrente tendrá a un jugador cuya derecha aparece como una de sus principales armas. Sin embargo, Erel confía en encontrar herramientas para incomodarlo. LA GACETA le preguntó cómo piensa plantear tácticamente el partido y, en particular, de qué manera buscará aprovechar su condición de zurdo frente al número uno argentino.
El turco sonrió y prefirió no entregar demasiadas pistas. “Por supuesto que tenemos un plan para Cerúndolo, pero no lo voy a compartir acá. Prefiero guardármelo”, respondió durante la conferencia posterior al sorteo.
La condición de zurdo de Erel le ofrece una variante natural para intentar llevar los intercambios hacia el revés del argentino, aunque el argentino también suele utilizar su derecha invertida para tomar la iniciativa desde ese sector. El representante turco, de todos modos, evitó profundizar sobre la estrategia que prepararon para el encuentro.
“Es un jugador realmente muy bueno. Sé que va a ser un partido muy difícil, pero estoy preparado. Voy a dar lo mejor de mí”, aseguró Erel, que además dejó en claro que la diferencia de ranking no modifica la postura con la que Turquía afrontará la serie.
“Tenemos mucho respeto por Argentina, pero también venimos a competir. Creo en mí y creo en el equipo. Vamos a pelear hasta el final”, sostuvo.
Cómodos con la cancha del Ruca Che
El equipo turco también se mostró conforme con las condiciones encontradas en Neuquén. Después de un largo viaje y varios días de preparación, Erel destacó especialmente la superficie de cemento indoor elegida para la serie.
“Nos gusta jugar en cancha dura. Tuvimos buenas prácticas y estamos listos”, señaló el tenista turco, que será el primero de su equipo en salir a escena.
El cruce de estilos suma así otro atractivo al partido inaugural. Cerúndolo buscará imponer su derecha y Erel, aprovechar su condición de zurdo. Cómo piensa hacerlo, por ahora, es el secreto que Turquía se guarda antes de salir a la cancha.