Copa Davis: Yanki Erel reveló que tiene “un plan” para complicar a Francisco Cerúndolo

La diferencia de ranking es amplia y enfrente tendrá a un jugador cuya derecha aparece como una de sus principales armas. Sin embargo, Erel confía en encontrar herramientas para incomodarlo. LA GACETA le preguntó cómo piensa plantear tácticamente el partido y, en particular, de qué manera buscará aprovechar su condición de zurdo frente al número uno argentino.