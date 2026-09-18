La épica de lo cotidiano, guitarras al frente y la vigencia del presente: Bestia Bebé regresa a Tucumán

Con más de diez años de trayectoria y giras frecuentes que los han llevado a recorrer diferentes escenarios del país y del exterior, el grupo mantiene intacto el disfrute por la convivencia en la ruta. Al analizar el panorama musical actual, Quintans destaca que el concepto de indie como etiqueta de género se ha desdibujado con el tiempo, pero pondera la vigencia del camino de la autogestión y la independencia como un modelo de trabajo posible y consolidado para proyectos emergentes. De cara a la cita en el espacio cultural tucumano, la banda anticipa un despliegue donde convivirán sus clásicos de siempre con las canciones de su reciente álbum, reafirmando la vigencia de un sueño compartido por hacer música y salir a tocar.