La Gesta Cultural se mudó y estrena su casa

Hubo mudanza y hay un nuevo comienzo. La cooperativa La Gesta Cultural dejó su sitio cercano al parque 9 de Julio donde transcurrieron jornadas inolvidables, e inaugurará esta noche su flamante casa en avenida Alem 747 (en la esquina con el pasaje Campo de las Carreras) desde las 21. La fiesta en el límite del barrio de La Ciudadela será con entrada libre y gratuita y con los shows en vivo de LaRuth (foto) y Zafra.