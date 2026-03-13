Secciones
La Gesta Cultural se mudó y estrena su casa

En La Ciudadela se abren las puertas con LaRuth y Zafra. Habrá fiesta ricotera en José Cuervo.

Hace 5 Hs

Hubo mudanza y hay un nuevo comienzo. La cooperativa La Gesta Cultural dejó su sitio cercano al parque 9 de Julio donde transcurrieron jornadas inolvidables, e inaugurará esta noche su flamante casa en avenida Alem 747 (en la esquina con el pasaje Campo de las Carreras) desde las 21. La fiesta en el límite del barrio de La Ciudadela será con entrada libre y gratuita y con los shows en vivo de LaRuth (foto) y Zafra.

Para comenzar a disfrutar de los sonidos desde temprano y con acceso libre, Gabriela Agüero llevará su proyecto Café al Piano a las 19 a Therapy (24 de Septiembre 814), invitando a un “encuentro donde los sonidos, los sabores y la calidez del espacio”.

En la agenda musical figura el primero de los dos recitales sucesivos -también gratuitos- que tendrán lugar hoy y mañana en José Cuervo (Miguel Lillo 352) dedicados a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con la actuación tributo de Suerte Vagabunda desde la medianoche.

Una hora antes, a las 23, se anuncia a Don Luca en Sumo (Santiago del Estero 1.114), con su homenaje al mítico grupo creado por Luca Prodan.

También habrá rock en Tafí Viejo, cuando la banda Game of Songs recorra clásicos nacionales e internacionales desde las 22 en El Industrial (avenida Alem 501).

En Yerba Buena, Cumpitas (avenida Aconquija 1.900) propone una doble cartelera con las presentaciones desde las 21 de Mario Gabriel Córdoba y de la banda Overdrive.

