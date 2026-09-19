La hora de pensar en grande por Tucumán

La historia argentina pone a Tucumán no sólo como el centro gravitacional de una provincia en la que, hace 2016 años se declaró la Independencia del país. También ha sido el eje de todo el movimiento del Noroeste Argentino (NOA), tanto por su cultura, tradiciones y por haberse convertido en el polo del consumo regional. Sin embargo, la pujanza de las provincias vecinas ha puesto en debate el rol que le cabe a cada una en el desarrollo socioeconómico de la zona. El crecimiento de cada distrito ha sido heterogéneo y unas más que otras han sacado provecho de su riqueza natural.