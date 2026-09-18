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Facundo Moyano: renunciaron sus abogados en la causa por presunta violencia de género

La decisión se conoció mientras continúa vigente la prohibición de acercamiento y contacto entre Moyano y CandelaArizaga.

Facundo Moyano.
Facundo Moyano.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los abogados de Facundo Moyano renunciaron hoy a su defensa en la causa por presunta violencia de género contra su expareja por diferencias en la estrategia judicial.
  • La salida ocurre mientras rige una restricción perimetral de 300 metros que la fiscalía ratificó, desestimando el pedido de los letrados de flexibilizar la medida.
  • La fiscal citó a Moyano a una nueva indagatoria para determinar si violó la perimetral, lo que sumaría una imputación por el delito de desobediencia judicial.
Resumen generado con IA

Un nuevo giro dio la causa que en la que se investiga a Facundo Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su ex pareja, Candela Arizaga. Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron a la defensa del hijo de Hugo Moyano

La decisión se conoció mientras continúa vigente la prohibición de acercamiento y contacto entre Moyano y Arizaga. Según fuentes del caso, el escrito al que accedió Infobae fue presentado ante la Fiscalía de Género Norte y atribuye la salida de los letrados a “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”.

La Justicia investiga si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con Candela Arizaga

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Hasta este jueves, Gascón y Molina habían solicitado que se revisaran o dejaran sin efecto las restricciones dispuestas contra Moyano.

En paralelo, la Fiscalía de Género Norte dispuso que Moyano vuelva a ser indagado. La medida apunta a determinar si existió al menos un contacto con Arizaga durante la vigencia de la prohibición, un hecho que podría encuadrar en el delito de desobediencia.

En otra resolución, la fiscal Florencia Nocerez resolvió mantener sin cambios las medidas cautelares que rigen sobre Moyano. Por ahora, no aceptó una eventual flexibilización de la perimetral, como la que había propuesto la defensa, aunque tampoco dispuso un endurecimiento de las restricciones.

Candela Arizaga negó ante la Justicia haber sido agredida por Facundo Moyano, pero se mantienen las restricciones

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Las medidas vigentes le impiden a Moyano acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella.

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