La Justicia investiga si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con Candela Arizaga

La Justicia porteña investiga si Facundo Moyano incumplió la orden de restricción que le impide acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. El expediente se abrió luego de que trascendieran imágenes de la joven corriendo por la Avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano, durante la madrugada del 4 de agosto.