La Justicia investiga si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con Candela Arizaga
El ex diputado y la influencer, que protagonizaron un episodio que derivó en una investigación por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, habrían coincidido en un hotel del centro porteño.
Resumen para apurados
- La Justicia investiga a Facundo Moyano por violar presuntamente una orden de restricción hacia Candela Arizaga tras coincidir en un hotel porteño.
- La cautelar se dictó tras un confuso episodio en Belgrano el 4 de agosto, que derivó en la imputación de Moyano por supuestas lesiones y privación ilegítima de la libertad.
- La fiscalía analiza las cámaras del lugar; de confirmarse el encuentro, el exdiputado podría afrontar una causa por desobediencia o un pedido de detención.
La Justicia porteña investiga si Facundo Moyano incumplió la orden de restricción que le impide acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. El expediente se abrió luego de que trascendieran imágenes de la joven corriendo por la Avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano, durante la madrugada del 4 de agosto.
Ahora, la Fiscalía analiza una serie de imágenes que mostrarían al exdiputado y a su pareja juntos en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo confirmar TN, los investigadores ya retiraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para determinar si efectivamente se produjo el encuentro.
Roberto Herrera, abogado de Arizaga, explicó que, si se confirma que Moyano incumplió la medida, podría enfrentar nuevas consecuencias judiciales. “Se le puede iniciar una causa nueva por desobediencia o que la fiscalía solicite su detención”, afirmó a TN.
El letrado aclaró además que, si Candela vuelve a encontrarse con Moyano, se trataría de una decisión personal de ella. “Si Candela vuelve a verlo de nuevo, es una cuestión privada de ella”, sostuvo.
La restricción de 300 metros fue dispuesta como medida cautelar mientras avanza la investigación. La defensa del exdiputado había solicitado que fuera levantada, pero hasta el momento la Fiscalía mantiene vigente la prohibición.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició el 4 de agosto, después de que se difundieran imágenes de Arizaga corriendo por la Avenida del Libertador al 5400, en Belgrano. La Policía de la Ciudad intervino e interceptó a ambos.
A partir de ese operativo se abrió una investigación y Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género.
Como parte de las medidas cautelares, la Fiscalía estableció que el exdiputado debía mantenerse a una distancia mínima de 300 metros de Arizaga y abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con ella mientras continuara el expediente.
Qué declaró Candela Arizaga
El 24 de agosto, Arizaga se presentó ante la Fiscalía junto con su abogado para ampliar su declaración. En esa oportunidad, aseguró que era “falso” que hubiera manifestado ante la Policía que había sido víctima de violencia.
La influencer relató que durante aquel fin de semana había compartido distintas actividades con Moyano, con quien mantiene una relación desde enero de este año. Según contó, estuvieron con la familia del exdiputado, luego fueron a la cancha de River y regresaron al departamento, donde vieron una película.
“Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína”, sostuvo durante su declaración.
Arizaga afirmó que conserva muy pocos recuerdos de lo ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto. “No recuerdo ni haber estado mal, todo me lo olvidé”, expresó. Según explicó, esa pérdida de memoria estuvo relacionada con el brote que, de acuerdo con su relato, sufrió después de consumir drogas.
En otro tramo de su declaración, negó haber sido víctima de violencia física o verbal durante su relación con Moyano. También aseguró que no recuerda haber dicho que había sido golpeada o privada de su libertad.
No obstante, admitió que pudo haber manifestado que la perseguían debido al estado de confusión que atravesaba en ese momento.
Mientras la Fiscalía analiza las imágenes del hotel para determinar si Moyano incumplió la medida de restricción, la investigación continúa bajo las medidas cautelares que impiden el acercamiento entre ambos.