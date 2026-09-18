Álvaro Montero fue convocado a la selección de Colombia y no estará contra Racing por la Copa Argentina

Resumen para apurados
- Álvaro Montero no atajará para Boca ante Racing por cuartos de Copa Argentina tras ser convocado por la selección de Colombia para la próxima fecha FIFA de septiembre.
- El arquero venía de ser figura en la clasificación por penales ante Vélez. Su lugar será ocupado por el juvenil Leandro Brey, habitual reemplazante con rodaje en el certamen.
- Con Merentiel disponible y Brey en el arco, Boca buscará las semifinales mientras la AFA define el reclamo de Vélez por supuesta alineación indebida en el torneo.
Álvaro Montero recibió la convocatoria de la selección de Colombia para la próxima fecha FIFA y, como consecuencia, no estará disponible para Boca en el duelo de cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing. El arquero había sido una de las figuras del equipo en la anterior instancia, cuando fue determinante en la definición por penales ante Vélez.
El colombiano fue incluido en la nómina elaborada por Néstor Lorenzo para los compromisos que disputará su seleccionado entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Durante ese período, Colombia enfrentará a México, Paraguay y Perú, por lo que Montero deberá ausentarse del plantel de Boca en una instancia importante del certamen.
La baja se suma a una situación particular que atravesó el arquero en las últimas semanas. Montero no había participado del partido ante Central Córdoba debido a que viajó a Colombia por un problema personal, pero luego regresó y tuvo una buena actuación frente a San Pablo. Además, había sido clave en los penales frente a Vélez para conseguir la clasificación.
Leandro Brey, listo para volver al arco
Ante la ausencia del colombiano, todo indica que Leandro Brey ocupará su lugar. El arquero de 23 años es el habitual reemplazante de Montero y ya tiene experiencia en la Copa Argentina: disputó siete partidos en la competencia y recibió seis goles. Uno de sus antecedentes más destacados fue la actuación frente a Gimnasia de La Plata, cuando atajó cuatro penales en la definición.
La noticia para Rodolfo Arruabarrena es que, aunque deberá modificar el arquero, podrá mantener a una de sus principales alternativas ofensivas. Miguel Merentiel no fue convocado por Uruguay para los amistosos frente a Japón y Corea del Sur y, de esta manera, estará disponible para enfrentar a Racing. El delantero había integrado la nómina preliminar, pero finalmente quedó afuera de la lista definitiva.
Mientras Boca define su formación para el duelo ante Racing, también deberá esperar la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA sobre el reclamo presentado por Vélez por la supuesta alineación indebida en la Copa Argentina. El fallo, según el último boletín, será dado a conocer el martes 22 de septiembre.