River repetiría el mismo equipo por cuarta vez seguida: una marca que no consigue desde 2016
Leonardo Ponzio mantendría ante Huracán a los mismos 11 titulares por cuarto partido consecutivo. La decisión apunta a consolidar el funcionamiento colectivo y permitiría alcanzar una continuidad que River no registra desde hace una década.
Resumen para apurados
- Leonardo Ponzio repetirá los once titulares de River ante Huracán en el Monumental para consolidar el funcionamiento del equipo y sostener la racha de triunfos.
- La última vez que el club alineó el mismo equipo cuatro partidos seguidos fue a mediados de 2016 con Gallardo como DT, etapa en la que Ponzio y Driussi también formaban parte.
- Esta continuidad de nombres tras una década busca afianzar la identidad táctica del plantel y sostener la solidez competitiva de River a lo largo del torneo.
River ultima los detalles para enfrentar a Huracán en el Monumental y Leonardo Ponzio parece tener una decisión tomada: sostener nuevamente el mismo equipo. Si no aparecen modificaciones de último momento, el entrenador repetirá por cuarta presentación consecutiva a los 11 titulares.
La decisión responde principalmente a la intención de seguir puliendo las piezas y consolidar el funcionamiento colectivo. Durante la última práctica, Ponzio mantuvo breves charlas individuales sobre el césped con varios futbolistas para intercambiar conceptos tácticos y ajustar detalles.
El entrenamiento tuvo una intensidad elevada, con especial énfasis en los trabajos de definición, aunque se desarrolló en un clima distendido y de buen ánimo.
El “11” de River
River formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada y Tobías Andrada; Sebastián Driussi y Ángel Correa.
De confirmarse esta alineación en el vestuario local del Monumental, River alcanzará una continuidad que no consigue desde mediados de 2016: utilizar exactamente el mismo equipo titular durante cuatro partidos consecutivos.
Ponzio, protagonista
El último antecedente agrega una particularidad a la historia. Aquella seguidilla ocurrió bajo la conducción de Marcelo Gallardo y coincidió con la conquista de la Recopa Sudamericana y el comienzo del campeonato local.
Ponzio también fue protagonista, aunque desde un lugar completamente diferente. Hace una década era el capitán y uno de los referentes del mediocampo.
Ahora puede repetir aquella marca como entrenador con el objetivo de continuar con la racha de triunfos.
Sebastián Driussi representa el otro vínculo entre las dos épocas: es el único futbolista del actual plantel que también integró aquella formación de 2016.
Mientras tanto, Aníbal Moreno continúa trabajando de manera diferenciada. El mediocampista realizó tareas de trote alrededor de la cancha y sigue avanzando en la recuperación de una protrusión discal.