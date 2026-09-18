Dolor de cabeza para Falcioni: la sanción que recibió Nicola por su expulsión contra River

Resumen para apurados
- El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con dos fechas al volante de Atlético Tucumán, Franco Nicola, tras ser expulsado frente a River, perdiéndose el duelo con Aldosivi.
- La suspensión se suma a la sanción al DT Julio Falcioni, quien analiza reemplazar a Nicola con Julián Fernández, Facundo Pimienta o Ezequiel Ham tras su última práctica.
- La baja del uruguayo rompe la continuidad del once titular de Falcioni, obligándolo a modificar el esquema táctico previo al viaje a Mar del Plata para visitar a Aldosivi.
En Villa Dominico, Julio César Falcioni todavía analiza cuál es el camino más conveniente. Atlético tendrá este sábado su última práctica en Buenos Aires, en el predio de Independiente, antes de emprender después del almuerzo el viaje hacia Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi. El DT buscará definir un “11” que viene mostrando continuidad, aunque deberá afrontar una baja obligada por la suspensión de Franco Nicola.
Según lo informado en el Boletín N° 6948 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el volante uruguayo deberá cumplir dos fechas de suspensión por la expulsión contra River y quedó descartado para el duelo en “La Feliz”. Su ausencia genera una incógnita para Falcioni, aunque la principal duda no pasa por quién ocupará su lugar dentro del equipo, sino por cómo resolverá tácticamente ese sector.
Para completar la convocatoria, el entrenador deberá sumar a uno entre Ramiro Paunero, Mauro Carrizo y Juan Rodríguez. Paunero es lateral, Carrizo es volante central de 19 años y Rodríguez es marcador central y todavía no sumó minutos desde su llegada al club. Uno de ellos ingresará en la nómina en lugar de Nicola, mientras el DT define por separado qué variante utilizará desde el arranque.
En ese sentido, Julián Fernández aparece como la primera alternativa que maneja el entrenador para el “11”. Es el futbolista al que Falcioni suele recurrir desde el banco cuando necesita refrescar el medio campo durante los partidos y, esta vez, podría tener la oportunidad de comenzar desde el inicio. Otra posibilidad es Facundo Pimienta, mientras que Ezequiel Ham surge como una tercera opción en caso de que el técnico decida mantener el esquema.
La sanción para Falcioni
En medio de esa planificación, el entrenador también conoció la resolución del Tribunal de Disciplina por su expulsión frente al “Millonario”. Falcioni recibió una fecha de suspensión, aunque la sanción puede ser reemplazada por una multa de 21 unidades de valor, equivalente a $1.050.000.
Falcioni encontró una base y la sostuvo durante los últimos partidos, por lo que ahora deberá decidir hasta dónde modificarla. La última práctica en Buenos Aires será clave para observar las distintas variantes y terminar de definir el equipo.