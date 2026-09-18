Dolor de cabeza para Falcioni: la sanción que recibió Nicola por su expulsión contra River

En ese sentido, Julián Fernández aparece como la primera alternativa que maneja el entrenador para el “11”. Es el futbolista al que Falcioni suele recurrir desde el banco cuando necesita refrescar el medio campo durante los partidos y, esta vez, podría tener la oportunidad de comenzar desde el inicio. Otra posibilidad es Facundo Pimienta, mientras que Ezequiel Ham surge como una tercera opción en caso de que el técnico decida mantener el esquema.