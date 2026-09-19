Teatro: “Mi pueblo gris” reivindica la lucha comunitaria por el agua

El autor y director se propone “generar una reflexión sobre los tiempos que vivimos en el NOA, porque ciertas decisiones tomadas a miles de kilómetros afectan la vida de los pueblos y de las personas que habitan este territorio”. “Actualmente hay una gran resistencia que busca visibilizar estos conflictos. Queremos dar un mensaje, porque entendemos que a través del arte podemos generar cambios, preguntas, reflexiones o nuevas miradas sobre la realidad. Y llegar al Teatro Alberdi es para nosotros una gran responsabilidad artística para que a través de la música y el teatro transformemos el silencio en memoria y en poesía”, agrega.