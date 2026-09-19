Teatro: “Mi pueblo gris” reivindica la lucha comunitaria por el agua

Juana y su familia viven en un pequeño pueblo de alta montaña, que vive las transformaciones producidas por la minería extractivista. El agua ya no es la misma, se cierran escuelas y todo el pueblo ha comenzado a emigrar en busca de nuevas oportunidades.
Esta es la trama de “Mi pueblo gris”, la obra teatral musical jujeña que llegará en gira a las 21 a la sala mayor del teatro Alberdi (Crióstomo Álvarez y Jujuy), con actuaciones de Martín Esquivel Viveros, Magdalena Zerpa, Delfín de la Torre, Romina Medero y Eva Sternberg; y la dirección musical de Clementina Pacheco, la coreográfica de Magdalena Zerpa y la general de Juan Pablo Sosa. En esta función habrá música en vivo con el grupo Kimsa Juy.
“Es una dramaturgia propia, basada en mi vida en la Quebrada de Humahuaca, donde presencié las tensiones ante las nuevas políticas que favorecen la extracción del litio y la llegada de empresas internacionales. El ‘jujeñazo’ de 2023, cuando las comunidades originarias de la Puna y la Quebrada se levantaron contra la reforma constitucional que atentaba contra sus derechos, fue un hecho disparador para la escritura”, señala Sosa.
El autor y director se propone “generar una reflexión sobre los tiempos que vivimos en el NOA, porque ciertas decisiones tomadas a miles de kilómetros afectan la vida de los pueblos y de las personas que habitan este territorio”. “Actualmente hay una gran resistencia que busca visibilizar estos conflictos. Queremos dar un mensaje, porque entendemos que a través del arte podemos generar cambios, preguntas, reflexiones o nuevas miradas sobre la realidad. Y llegar al Teatro Alberdi es para nosotros una gran responsabilidad artística para que a través de la música y el teatro transformemos el silencio en memoria y en poesía”, agrega.
Ricardo Vilca
La música se centra en composiciones de Ricardo Vilca. “Trabajar con sus canciones de forma teatral fue emocionante y un desafío. Las metáforas de sus letras generan atmósferas y estados en los personajes, inspirados un minero, un docente, una tejedora, una alumna y el dueño de la compañía minera. Que su obra llegue a la ficción teatral genera nuevas miradas. Tuvimos el apoyo de su hija Luz, quien nos incorporó al ciclo cultural que busca expandir su legado y trascender los límites creativos. Ella es una gran fotógrafa que nos acompaña con su arte”, explica.