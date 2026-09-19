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Teatro: “Mi pueblo gris” reivindica la lucha comunitaria por el agua
MUSICAL. “Mi pueblo gris” se representa en el teatro Alberdi.
MUSICAL. “Mi pueblo gris” se representa en el teatro Alberdi.
Hace 6 Hs

Juana y su familia viven en un pequeño pueblo de alta montaña, que vive las transformaciones producidas por la minería extractivista. El agua ya no es la misma, se cierran escuelas y todo el pueblo ha comenzado a emigrar en busca de nuevas oportunidades.

Esta es la trama de “Mi pueblo gris”, la obra teatral musical jujeña que llegará en gira a las 21 a la sala mayor del teatro Alberdi (Crióstomo Álvarez y Jujuy), con actuaciones de Martín Esquivel Viveros, Magdalena Zerpa, Delfín de la Torre, Romina Medero y Eva Sternberg; y la dirección musical de Clementina Pacheco, la coreográfica de Magdalena Zerpa y la general de Juan Pablo Sosa. En esta función habrá música en vivo con el grupo Kimsa Juy.

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“Es una dramaturgia propia, basada en mi vida en la Quebrada de Humahuaca, donde presencié las tensiones ante las nuevas políticas que favorecen la extracción del litio y la llegada de empresas internacionales. El ‘jujeñazo’ de 2023, cuando las comunidades originarias de la Puna y la Quebrada se levantaron contra la reforma constitucional que atentaba contra sus derechos, fue un hecho disparador para la escritura”, señala Sosa.

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El autor y director se propone “generar una reflexión sobre los tiempos que vivimos en el NOA, porque ciertas decisiones tomadas a miles de kilómetros afectan la vida de los pueblos y de las personas que habitan este territorio”. “Actualmente hay una gran resistencia que busca visibilizar estos conflictos. Queremos dar un mensaje, porque entendemos que a través del arte podemos generar cambios, preguntas, reflexiones o nuevas miradas sobre la realidad. Y llegar al Teatro Alberdi es para nosotros una gran responsabilidad artística para que a través de la música y el teatro transformemos el silencio en memoria y en poesía”, agrega.

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Ricardo Vilca

La música se centra en composiciones de Ricardo Vilca. “Trabajar con sus canciones de forma teatral fue emocionante y un desafío. Las metáforas de sus letras generan atmósferas y estados en los personajes, inspirados un minero, un docente, una tejedora, una alumna y el dueño de la compañía minera. Que su obra llegue a la ficción teatral genera nuevas miradas. Tuvimos el apoyo de su hija Luz, quien nos incorporó al ciclo cultural que busca expandir su legado y trascender los límites creativos. Ella es una gran fotógrafa que nos acompaña con su arte”, explica.

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