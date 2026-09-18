Debut perfecto para Los Pumas 7’s: aplastaron 50-0 a Paraguay en los Juegos Suramericanos
El seleccionado argentino dominó de principio a fin en el Hipódromo de Rosario y comenzó su participación con una contundente victoria. Matteo Graziano apoyó dos tries y este viernes, desde las 20.08, el equipo volverá a jugar frente a Perú.
Resumen para apurados
- Los Pumas 7’s vencieron 50-0 a Paraguay este viernes en el Hipódromo de Rosario, logrando un debut ideal en el torneo de rugby de los Juegos Suramericanos.
- Con un doblete inicial de Matteo Graziano, Argentina se fue 19-0 al descanso y amplió la ventaja en el complemento gracias al recambio y el poderío ofensivo.
- La contundente victoria posiciona al equipo albiceleste como favorito al título previo a su segundo compromiso del certamen frente a Perú este viernes por la noche.
Los Pumas 7’s comenzaron a paso firme su participación en los Juegos Suramericanos 2026. En su primera presentación, el seleccionado argentino fue ampliamente superior y derrotó 50-0 a Paraguay en el Hipódromo de Rosario.
Desde el kick off, Argentina tomó el control del partido y rápidamente consiguió trasladar esa superioridad al marcador. Matteo Graziano fue uno de los protagonistas principales de la primera mitad con un doblete, mientras que Pedro De Haro también consiguió apoyar para establecer el 19-0 con el que el equipo se marchó al entretiempo.
Argentina amplió la diferencia en el complemento
Durante la segunda mitad, el seleccionado nacional aprovechó el recambio desde el banco y mantuvo la intensidad. Santino Zangara, Santiago Álvarez Fourcade, Marcos Moneta, Juan Batac y Mateo Fossati se sumaron a la lista de anotadores para completar el contundente 50-0.
Los Pumas 7’s comenzaron con Matteo Graziano, Gregorio Pérez Pardo, Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Sebastián Dubuc, Pedro De Haro y Santiago Mare. Luego ingresaron Juan Batac, Mateo Fossati, Santiago Álvarez Fourcade, el tucumano Martiniano Arrieta y Marcos Moneta.
La actividad no terminará con el debut. Los Pumas 7’s volverán a presentarse este viernes desde las 20.08, cuando enfrenten a Perú en su segundo compromiso de los Juegos Suramericanos.