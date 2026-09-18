DeportesRugby

Debut perfecto para Los Pumas 7’s: aplastaron 50-0 a Paraguay en los Juegos Suramericanos

El seleccionado argentino dominó de principio a fin en el Hipódromo de Rosario y comenzó su participación con una contundente victoria. Matteo Graziano apoyó dos tries y este viernes, desde las 20.08, el equipo volverá a jugar frente a Perú.

Los Pumas 7's arrancaron los Juegos Sudamericanos de manera perfecta.
Los Pumas 7's arrancaron los Juegos Sudamericanos de manera perfecta.
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • Los Pumas 7’s vencieron 50-0 a Paraguay este viernes en el Hipódromo de Rosario, logrando un debut ideal en el torneo de rugby de los Juegos Suramericanos.
  • Con un doblete inicial de Matteo Graziano, Argentina se fue 19-0 al descanso y amplió la ventaja en el complemento gracias al recambio y el poderío ofensivo.
  • La contundente victoria posiciona al equipo albiceleste como favorito al título previo a su segundo compromiso del certamen frente a Perú este viernes por la noche.
Resumen generado con IA

Los Pumas 7’s comenzaron a paso firme su participación en los Juegos Suramericanos 2026. En su primera presentación, el seleccionado argentino fue ampliamente superior y derrotó 50-0 a Paraguay en el Hipódromo de Rosario.

Desde el kick off, Argentina tomó el control del partido y rápidamente consiguió trasladar esa superioridad al marcador. Matteo Graziano fue uno de los protagonistas principales de la primera mitad con un doblete, mientras que Pedro De Haro también consiguió apoyar para establecer el 19-0 con el que el equipo se marchó al entretiempo.

Argentina amplió la diferencia en el complemento

Durante la segunda mitad, el seleccionado nacional aprovechó el recambio desde el banco y mantuvo la intensidad. Santino Zangara, Santiago Álvarez Fourcade, Marcos Moneta, Juan Batac y Mateo Fossati se sumaron a la lista de anotadores para completar el contundente 50-0.

Los Pumas 7’s comenzaron con Matteo Graziano, Gregorio Pérez Pardo, Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Sebastián Dubuc, Pedro De Haro y Santiago Mare. Luego ingresaron Juan Batac, Mateo Fossati, Santiago Álvarez Fourcade, el tucumano Martiniano Arrieta y Marcos Moneta.

La actividad no terminará con el debut. Los Pumas 7’s volverán a presentarse este viernes desde las 20.08, cuando enfrenten a Perú en su segundo compromiso de los Juegos Suramericanos.

Temas Los Pumas 7s
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Felipe Contepomi recibió una importante distinción en Irlanda por su trayectoria en el rugby

Felipe Contepomi recibió una importante distinción en Irlanda por su trayectoria en el rugby

¿Cuándo vuelven a jugar Los Pumas? El calendario que tendrán en Europa

¿Cuándo vuelven a jugar Los Pumas? El calendario que tendrán en Europa

“Fue un crimen de odio”: el testimonio de la madre de Federico Martín Aramburu en el juicio

“Fue un crimen de odio”: el testimonio de la madre de Federico Martín Aramburu en el juicio

Tomás Albornoz cumplió su sanción y está listo para volver a jugar en Francia

Tomás Albornoz cumplió su sanción y está listo para volver a jugar en Francia

El testimonio del amigo del ex Puma Federico Martín Aramburu: Merecen estar en prisión

El testimonio del amigo del ex Puma Federico Martín Aramburu: "Merecen estar en prisión"

Lo más popular
Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura
1

Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral
2

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral

La lujosa casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio y terraza con parrilla
3

La lujosa casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio y terraza con parrilla

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida
4

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%
5

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva
2

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
3

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas
4

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei
5

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei

Más Noticias
Hablaba poco, pero en el scrum decía mucho: la historia del “Tumba” Molina, el primer tucumano que jugó un Mundial con Los Pumas

Hablaba poco, pero en el scrum decía mucho: la historia del “Tumba” Molina, el primer tucumano que jugó un Mundial con Los Pumas

Dolor de cabeza para Falcioni: la sanción que recibió Nicola por su expulsión contra River

Dolor de cabeza para Falcioni: la sanción que recibió Nicola por su expulsión contra River

Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

“Ahora me siento entero”: Alexis Canelo, de la adaptación a ser decisivo para Atlético Tucumán

“Ahora me siento entero”: Alexis Canelo, de la adaptación a ser decisivo para Atlético Tucumán

La lujosa casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio y terraza con parrilla

La lujosa casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio y terraza con parrilla

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Comentarios