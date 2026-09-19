EconomíaRural

Distribuyeron el cupo de azúcar crudo para exportar a EEUU en 2026/2027

Se repartieron el total 21 empresas de Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba.

Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que se realizó la distribución del cupo de azúcar crudo que anualmente Estados Unidos otorga a la Argentina para el período 2026/2027.

La medida implica que el producto podrá ingresar a los Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2027. Se distribuyó entre 21 empresas exportadoras argentinas radicadas en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba. Se trata de un destino de gran importancia para la cadena del azúcar.

La Argentina exportó a todos los destinos, en 2025, 576.442 toneladas por un monto de U$S 292 millones, con un incremento de un 12% en volumen y de un 2% en valor respecto del año anterior. Los principales destinos de venta son Chile, Estados Unidos y Uruguay.

Entre enero y julio se exportaron 184.651 toneladas por un monto superior a los U$S 86 millones.

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