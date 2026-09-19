Caña: semilleros registrados presentaron un adecuado estado sanitario

El Laboratorio de Diagnóstico recomienda no utilizar como “caña semilla” aquellos lotes cuyas muestras presenten una incidencia de RSD superior a un 5%. El 84% de las muestras analizadas presentó una incidencia igual o inferior a un 5%, por lo que resultó apta para su utilización como “caña semilla”. Estos resultados resaltan la importancia del diagnóstico fitosanitario para el establecimiento de nuevos semilleros y para la plantación comercial.