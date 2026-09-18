Rosario Ortega rompió el silencio y explicó por qué no fue al casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Resumen para apurados
- Rosario Ortega explicó que no fue al casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi porque fue invitada pocos días antes y tenía compromisos de rodaje impostergables.
- La artista relató que la pareja planeaba una boda íntima y luego amplió la lista, lo que impidió reorganizar su agenda de grabación para asistir al Registro Civil.
- Con sus declaraciones, la cantante desactivó rumores de tensión familiar y aseguró mantener una buena relación con la modelo, pese a la falta de trato cotidiano.
Rosario Ortega rompió el silencio y contó por qué no asistió al casamiento de su hermano, Emanuel Ortega, con Julieta Prandi. La cantante explicó que recibió la invitación pocos días antes de la ceremonia y que, para ese momento, ya tenía compromisos laborales que no podía cancelar.
En diálogo con Los profesionales con Flor (El Nueve), la artista contó que se había enterado de la boda apenas unos días antes. “Somos todos grandes, cada uno hace su vida. No sé ellos cuándo tomaron la decisión de casarse”, expresó la actriz en primer lugar, dejando en claro que no había participado de la organización de la celebración.
Sobre la poca anticipación con la que recibió la invitación y cómo eso afectó su agenda, detalló: “Me avisaron el miércoles pasado, me enteré hace dos minutos. Lo único que le dije fue: 'Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil'. Vine dos horas y ahora ya me vuelvo”.
Qué dijo Rosario Ortega sobre su ausencia
Ahora fue Rosario quien habló sobre su ausencia y dio su versión de lo ocurrido. Al igual que su hermana mayor, señaló que recibió la invitación pocos días antes de la ceremonia y que para ese momento ya tenía compromisos laborales asumidos. “La verdad es que yo estaba grabando los capítulos de una serie y me invitaron dos o tres días antes, no tuve manera de cancelarlo”, aseguró.
La cantante también se refirió a la decisión de Emanuel y Prandi de mantener la celebración en un círculo reducido y explicó por qué, finalmente, la lista de invitados se amplió: “Ellos querían hacerlo muy íntimo, se arrepintieron un poquito y abrieron las puertas”.
Rosario lamentó no haber podido reorganizar sus compromisos para acompañar a su hermano en ese momento: “Pero bueno, no pude. Uno espera recibir la notificación antes para poder organizarse. No pude organizarme y pedí disculpas”, detalló. Y añadió: “Lo lamenté muchísimo, me hubiera encantado”.
Rosario negó tener problemas con Julieta Prandi
Más allá de su ausencia en el Registro Civil, Rosario también fue consultada por su vínculo con la pareja. Si bien reconoció que no tiene un trato cotidiano con Emanuel y Julieta, dejó en claro que entre ellos está todo bien.
En ese sentido, la actriz aseguró que Julieta Prandi le cae “bárbaro” y atribuyó la poca frecuencia de los encuentros a una cuestión de distancia. “Si mi hermano está contento, que esté con la persona que quiera estar”, afirmó. Y sumó: “No los veo tanto pero porque viven lejos. No tengo nada contra Julieta”.
Ante la consulta sobre si le había sorprendido el casamiento, Rosario respondió: “Puede ser, a esta altura de la vida, me sorprende que cualquiera se case. Es un evento raro”, sentenció.