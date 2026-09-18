Rosario Ortega rompió el silencio y explicó por qué no fue al casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Qué dijo Rosario Ortega sobre su ausencia

Ahora fue Rosario quien habló sobre su ausencia y dio su versión de lo ocurrido. Al igual que su hermana mayor, señaló que recibió la invitación pocos días antes de la ceremonia y que para ese momento ya tenía compromisos laborales asumidos. “La verdad es que yo estaba grabando los capítulos de una serie y me invitaron dos o tres días antes, no tuve manera de cancelarlo”, aseguró.