Cómo está hoy Rosario Ortega, la hija de Palito Ortega que preocupó por su salud

Rosario Ortega, la hija menor de "Palito" Ortega y "Evangelina Salazar", volvió a la actividad artística tras la internación que generó preocupación entre sus seguidores en mayo de 2026. Aunque las imágenes desde la clínica despertaron numerosas especulaciones, su entorno aclaró rápidamente que no se trataba de un cuadro de gravedad y la cantante ya se encuentra completamente recuperada.