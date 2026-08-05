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Cómo está hoy Rosario Ortega, la hija de Palito Ortega que preocupó por su salud

La cantante preocupó a sus seguidores al compartir imágenes desde una clínica en mayo de 2026. Meses después, retomó su rutina y confirmó que se encuentra recuperada.

Palito Ortega, Rosario Ortega
Palito Ortega, Rosario Ortega Instagram
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rosario Ortega se recuperó y retomó sus actividades en Argentina tras una breve internación en mayo de 2026 por un problema de salud no grave.
  • La artista alarmó a sus seguidores al publicar imágenes con vía intravenosa junto a su hermana Julieta, aunque su entorno aclaró rápido que ya tenía el alta.
  • La corista de Charly García mantendrá su bajo perfil mediático mientras se enfoca en sus próximos proyectos musicales y presentaciones en estudio.
Resumen generado con IA

Rosario Ortega, la hija menor de "Palito" Ortega y "Evangelina Salazar", volvió a la actividad artística tras la internación que generó preocupación entre sus seguidores en mayo de 2026. Aunque las imágenes desde la clínica despertaron numerosas especulaciones, su entorno aclaró rápidamente que no se trataba de un cuadro de gravedad y la cantante ya se encuentra completamente recuperada.

La artista, reconocida por su carrera como cantautora y por integrar la banda de Charly García, compartió en aquel momento una serie de fotografías desde el hospital que se viralizaron en redes sociales.

Rosario Ortega Rosario Ortega

La internación que preocupó a sus seguidores

El 25 de mayo de 2026, Rosario Ortega publicó en Instagram un carrusel de imágenes desde una clínica acompañado por el mensaje: "Hospital dump. La patria son los amigos".

En las fotografías se la veía acostada en una camilla, con una pulsera de identificación hospitalaria y una vía intravenosa. La publicación generó inquietud entre sus seguidores, aunque también mostró el acompañamiento de su hermana Julieta Ortega, quien permaneció a su lado durante la internación.

Poco después, familiares y personas de su entorno llevaron tranquilidad al asegurar que el episodio no revestía gravedad y que la cantante ya había recibido el alta médica cuando decidió compartir las imágenes.

Cómo está hoy Rosario Ortega

Tras aquel episodio de salud, Rosario Ortega retomó su rutina habitual y volvió a mostrarse activa en sus redes sociales, donde comparte momentos de su trabajo en estudios de grabación, ensayos y proyectos musicales.

La cantante no volvió a referirse públicamente a la internación y sus publicaciones reflejan que atraviesa un buen presente personal y profesional, completamente restablecida.

La internación de Rosario Ortega: ¿Cómo se encuentra en la actualidad? La internación de Rosario Ortega: ¿Cómo se encuentra en la actualidad?

Quién es Rosario Ortega

Nacida el 10 de noviembre de 1985 en Miami, Estados Unidos, Rosario Ortega es la menor de los seis hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Desde pequeña creció en un ambiente ligado a la música y al espectáculo, lo que la llevó a desarrollar una carrera propia como cantante y compositora.

Su primer álbum, "Viento y sombra", fue producido por el músico estadounidense Jesse Harris, trabajo que le permitió obtener una nominación al Latin Grammy como Mejor Nueva Artista y reconocimiento en los Premios Gardel.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó cuando fue convocada por Charly García para integrar su banda como corista y voz femenina principal, consolidando una relación artística que se mantiene desde hace varios años.

Un perfil bajo dentro del clan Ortega

A diferencia de otras figuras del espectáculo, Rosario Ortega mantiene un bajo perfil mediático y suele utilizar sus redes sociales para compartir únicamente aspectos vinculados con su música, sus proyectos y momentos de su vida cotidiana.

Aunque su internación generó preocupación en mayo de 2026, el episodio quedó rápidamente superado y la artista continúa enfocada en su carrera musical, acompañando distintos proyectos y manteniendo el vínculo con su público.

Temas Ramón "Palito" OrtegaEvangelina Salazar
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